Accordo tra Sababa Security e SoftwareOne | ZeroUno

Un accordo di partnership è stato siglato per unire i punti di forza di Sababa Security e SoftwareOne in materia di servizi di due diligence. In particolare, tale accordo implica la fornitura di un servizio integrato che consentirà di condurre, da una parte, la valutazione del livello della sicurezza informatica attraverso le competenze di Sababa Security Assessment e, dall’altra, di tenere sotto controllo la gestione di vita del software (Software lifecycle management) grazie all’expertise di SoftwareOne.

Il processo prevede un’analisi iniziale della situazione corrente per poi agire su eventuali gap al fine di ridurre possibili costi futuri in termini di incidenti informatici dando al cliente la possibilità di razionalizzare e di ottimizzare il licensing evitando così sanzioni economiche legate a tematiche di compliance, oltre che spese superflue e non necessarie.

Alessio Aceti, amministratore delegato di Sababa Security ha dichiarato: “SoftwareONE è da sempre uno dei partner più attivi di Sababa Security col quale collaboriamo su servizi avanzati di CyberSecurity e Threat Intelligence per le aziende di grandi dimensioni di diversi settori industriali. Con questa nuova offerta congiunta eleviamo la nostra collaborazione ad un livello superiore offrendo ai clienti la possibilità di avere, con un solo servizio, una serie di attività altamente qualificate e specializzate finalizzate da un lato alla sicurezza ed alla protezione da attacchi cyber e, dall’altro, alla valutazione di eventuali problemi di compliance sull’utilizzo delle licenze software. L’integrazione fra i due servizi consentirà ai clienti di ottimizzare i costi e, soprattutto di ridurre il tempo che il personale interno investe nell’assessment, con una diminuzione del carico di lavoro vicina al 50%”.

Alessandro Colasanti, country manager di SoftwareOne Italia, ha commentato: “L’accordo con Sababa Security è una testimonianza del rapporto di successo che abbiamo costruito nel tempo tra le due aziende e ci assicurerà di affrontare, con una offerta più strutturata, alcune delle principali esigenze che i nostri clienti avranno nei prossimi anni per guidare la loro trasformazione digitale”.