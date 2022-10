Data center facility manager come grandi esperti di problem solving e di direzione strategica. Oltre a essere responsabili della sala macchine e di tutto l’edificio che le ospita, questi professionisti devono presidiare l’intero il perimetro di attività che richiedono l’intervento e la collaborazione di diverse risorse dedicate a gestire e manutenere le infrastrutture del data center in termini di operatività, sicurezza e sostenibilità.

Quali sono i compiti di un data center facility manager

I data center facility manager non garantiscono solo che la sala macchine sia sempre sicura e perfettamente funzionante, ma controllano l’edificio che ospita il data center verificando HVAC, sistemi di alimentazione e sistemi di sicurezza, presidiando altri aspetti come, la gestione:

Della salute e della sicurezza ambientale

Del personale della struttura, dall’assunzione all’onboarding fino a includere le attività di formazione relative

Della preparazione dei piani di risposta alle emergenze strutturali

Dei vari processi di aggiornamento a livello di installato e di operation

Dell’energia

Dei costi della struttura

Data center facility manager: chi sono e come lavorano

Oltre a essere dei buoni project manager, capaci di programmare l’uso delle risorse, dare priorità alle attività e pianificare il lavoro in modo efficiente, i data center facility manager sono esperti nel bilanciare le priorità, valutando nel modo più opportuno le varie richieste degli utenti in termini di capacità e di servizio.

Il processo di lavoro di un data center facility manager funziona generalmente in questo modo:

Intercettare qual è il problema e localizzarlo, una volta ricevuti i dati grezzi di un’apparecchiatura che segnala il suo stato o quando qualcuno apre un ordine di lavoro

Determinare come ottenere informazioni pertinenti dai tecnici interni più capaci inviati per risolvere il problema ed eventualmente dai fornitori dei prodotti o dei servizi

Confermare che il problema è stato risolto correttamente e che la struttura funziona come dovrebbe, chiudendo il processo di ticketing

Grande interazione e sincronizzazione con i responsabili IT

Un data center facility manager fa un lavoro diverso rispetto all’amministratore di un data center in termini di responsabilità, tant’è che hanno spesso ruoli separati e distinti nel data center, pur lavorando a stretto contatto e comunicando in modo efficiente tra loro per garantire il corretto funzionamento del data center. Per capire meglio: i data center facility manager non decidono la disposizione e le connessioni tra le infrastrutture della struttura, ma dovrebbero sapere in che modo la progettazione può influenzare l’utilizzo della struttura per garantire che i fattori energetici, ambientali ed elettrici rimangano adeguati.

Diverso ruolo e diverse linee di intervento

Più in dettaglio, anche se i data center facility manager sono i responsabili della manutenzione e del monitoraggio dei sistemi HVAC che controllano l’ambiente nelle sale infrastrutturali, in genere non gestiscono alcuna manutenzione o correzione che si verifica a livello hardware o a livello software. Ciò significa che se la temperatura nella sala server diventa troppo alta, possono riparare il sistema di raffreddamento, ma in genere non intervengono per riparare i server che smettono di funzionare a causa del calore. Al contrario, collaborano con gli amministratori dei data center e altri specialisti per coordinare le riparazioni, occupandosi di inviare i team preposti a indagare sul problema ambientale e risolverlo.

Supervisione, valutazione, coordinamento e collaborazione

Figura di presidio e di governo, il data center facility manager ha in carico la supervisione dell’intero edificio del data center, dall’esterno dell’edificio fino alle stanze che ospitano l’infrastruttura, lavorando con tutti i responsabili di area. Per farlo utilizza alcuni sistemi di monitoraggio (utilizzati anche dagli amministratori di data center) e dashboard basate sui ruoli per tenere traccia dei controlli ambientali o dell’accesso alla sicurezza degli amministratori. Che si tratti di un data center dedicato o di una struttura colocation, i data center facility manager controllano la posizione fisica, collaborando e supportando i team IT per migliorare i tempi di attività dell’infrastruttura.

Armonizzare la sicurezza con le necessità degli utenti

I responsabili delle strutture dei data center devono collaborare e coordinarsi con gli amministratori IT per garantire che i loro ecosistemi complessi funzionino senza intoppi. I processi della struttura non devono entrare in conflitto con il lavoro dell’amministratore e viceversa. Ad esempio, i protocolli di sicurezza delle strutture devono avere una flessibilità sufficiente per consentire agli amministratori di accedere secondo necessità per mantenere e supportare la propria infrastruttura, ma sufficientemente stretti da limitarli solo ad aree specifiche. I sistemi HVAC devono essere impostati a livelli appropriati per l’infrastruttura all’interno del data center, il che richiede agli amministratori e ai gestori delle strutture di scambiarsi informazioni dettagliate su quali sono le loro esigenze.

Profilo formativo di un data center facility manager

I data center facility manager devono inoltre avere una conoscenza approfondita dei principi di progettazione dei data center, delle migliori pratiche del settore e delle tecnologie emergenti. Dovrebbero sapere che tipo di infrastruttura ospita il loro data center, come server, macchine virtuali, SAN, storage e reti, e in che modo l’ambiente fisico può influire su questa infrastruttura.

In quanto professionisti della gestione delle strutture, queste figure sono state formate su argomenti come la pianificazione e l’esecuzione delle missioni operative, sul lavoro integrato dei team, su tutti i processi e le tecnologie necessarie a garantire servizi di alta qualità. Le tecnologie orientate al processo di pianificazione delle strutture aiutano questi manager a gestire risorse, inventario, ordini di acquisto, manutenzione predittiva e incarichi di lavoro. Certo è che nessun corso ha potuto prepararli a fronteggiare gli eventi in scala scatenati dalla pandemia di COVID-19 che ha portato al totale sconvolgimento degli ambienti di lavoro.

Essere data center facility manager nella nuova normalità

Dall’introduzione di strumenti di controllo ulteriori, tra sensori e telecamere per ovviare il problema delle restrizioni e del distanziamento sanitario, negli ultimi tre anni per promuovere la sicurezza e l’operatività è stato potenziato l’uso di varie soluzioni come, ad esempio: