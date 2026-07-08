Il software legacy resta ancora il “cuore pulsante” di gran parte delle infrastrutture IT enterprise, ma è anche la principale fonte di debito tecnico, vulnerabilità e freni all’innovazione. Un’indagine Researchscape International condotta su 504 professionisti IT statunitensi rivela che il 62% delle organizzazioni usa ancora almeno un sistema legacy e che il fenomeno riguarda aziende di ogni dimensione – dal 59% delle realtà con meno di 100 dipendenti al 67% delle organizzazioni con oltre 1.000 dipendenti.
Vademecum
Debito tecnico e innovazione frenata: perché i CIO non possono più rimandare la modernizzazione del legacy
Cresce la necessità di far evolvere parchi applicativi spesso obsoleti. Tra debito tecnico, vulnerabilità di sicurezza e barriere all’adozione diffusa dell’AI, quali best practice adottare per una migrazione a basso rischio e ROI rapido
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