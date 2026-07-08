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Debito tecnico e innovazione frenata: perché i CIO non possono più rimandare la modernizzazione del legacy

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Cresce la necessità di far evolvere parchi applicativi spesso obsoleti. Tra debito tecnico, vulnerabilità di sicurezza e barriere all’adozione diffusa dell’AI, quali best practice adottare per una migrazione a basso rischio e ROI rapido

Pubblicato il 8 lug 2026
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modernizzazione legacy resized
Credits: Shutterstock

Il software legacy resta ancora il “cuore pulsante” di gran parte delle infrastrutture IT enterprise, ma è anche la principale fonte di debito tecnico, vulnerabilità e freni all’innovazione. Un’indagine Researchscape International condotta su 504 professionisti IT statunitensi rivela che il 62% delle organizzazioni usa ancora almeno un sistema legacy e che il fenomeno riguarda aziende di ogni dimensione – dal 59% delle realtà con meno di 100 dipendenti al 67% delle organizzazioni con oltre 1.000 dipendenti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
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