La partnersip tra InfoCert (Tinexta Group) e Edicom è stata siglata per favorire lo sviluppo e la commercializzazione di LegalInvoice OpenHUB, un nuovo servizio di fatturazione elettronica internazionale.

LegalInvoice OpenHUB agevolerà i clienti enterprise nella fatturazione elettronica in un sempre maggior numero di nazioni, rendendo trasparente la conversione nei diversi formati previsti dai sistemi di fatturazione locali.

L’invio e la ricezione dei documenti elettronici potranno avvenire senza la necessità di integrare, nel processo di e-invoicing, tool specifici per l’adeguamento delle fatture ai singoli formati locali: le fatture generate utilizzando il canale LegalInvoice già attivato saranno poi convertite nel formato richiesto e trasferite al sistema di interscambio/Hub del Paese di destinazione grazie all’integrazione con la Global eInvoicing Platform di Edicom.

InfoCert ed Edicom (entrambe service provider accreditati per la fatturazione elettronica in Italia) hanno contribuito allo sviluppo di LegalInvoice OpenHUB con le rispettive e consolidate esperienze internazionali nel campo dei servizi digitali e, in particolare, proprio della fatturazione elettronica.

InfoCert, insieme ad AgID e all’Agenzia delle Entrate, è stata infatti key technological partner in ben tre progetti Europei (eIGOR, EeISI, SCALES) tutti propedeutici all’attuazione della direttiva EU 2014/55 sulla fatturazione elettronica conforme allo standard Europeo EN 16931-1.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Daniele Citterio di InfoCert-Tinexta Group – dell’accordo con Edicom, che, ne siamo convinti, aggiungerà valore alla nostra offerta e ci permetterà di essere ancora più vicini ai nostri clienti nel loro percorso di crescita e trasformazione digitale. Il business internazionale è sempre di più una chiave di crescita strategica per le imprese, che hanno quindi bisogno di soluzioni uniche, semplici e veloci che permettano di agevolare gli scambi con altri Paesi”.

Edicom, dal canto suo, non solo ha sviluppato un’offerta di servizi eBusiness specifica per il mercato internazionale (Global e-Invoicing Platform), ma ha anche partecipato al progetto Europeo GOVEIN19 per l’implementazione del formato fattura Europeo in ambito sanitario.

“Questo accordo è il frutto di una grande sinergia tra le due società che permetterà alle aziende con presenza internazionale di godere di una soluzione tecnologica robusta e compliant con la normativa di più di 70 paesi” afferma Luis Molina Apestegui, Sales Manager di Edicom in Italia.