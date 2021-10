Digital workspace, Synopsy sceglie Citrix | ZeroUno

Mentre si organizza per l’implementazione del lavoro flessibile, Synopsy (società attiva nell’automazione della progettazione elettronica, dell’IP dei semiconduttori e degli strumenti applicativi e servizi per i test di sicurezza) ha scelto la piattaforma di digital workspace e le soluzioni per l’accesso sicuro di Citrix per affrontare le sfide poste dall’IT e dai modelli di lavoro distribuiti. Tali soluzioni sono state implementate per consentire di accedere in maniera sicura e affidabile alle risorse di cui i dipendenti di Synopsys hanno bisogno per lavorare su qualsiasi canale, dispositivo o location.

“Synopsys deve gestire più di 30 accessi a diverse location e, indipendentemente da dove un utente si connette o a che cosa si connette, siamo in grado di garantire che la connessione è sicura e ottimizzata,” ha detto Sriram Sitaraman, Chief Information Officer di Synopsys.

Con Citrix Workspace, Synopsys offre accesso sicuro ai desktop virtuali, alle app SaaS, web e mobile e ai contenuti di cui i dipendenti hanno bisogno per essere produttivi, con un’esperienza utente molto simile a quella consumer.

“Non possiamo gestire dispositivi di terze parti da contractor o clienti – ha aggiunto Sitaranam – ma possiamo gestire la loro connettività e le procedure di autenticazione. Unificando l’accesso a tutte le nostre applicazioni aziendali e offrendo un singolo punto di controllo attraverso il quale possiamo gestire tutto, Citrix ci ha aiutato a migliorare il nostro livello di sicurezza e a la nostra esperienza utente al tempo stesso”.

Utilizzando un potente set di soluzioni per l’accesso sicuro basate su un approccio zero trust come parte di Citrix Workspace, e che include Citrix Secure Workspace Access e Citrix Analytics for Security, Synopsys non è solo in grado di autenticare l’accesso degli utenti basandosi sull’utilizzo del dispositivo e sul luogo in cui si trova ma può monitorare costantemente il comportamento dell’utente, dell’applicazione e del network e applicare in modo dinamico policy di accesso sicuro per garantire che le informazioni e le app aziendali non vengano compromesse qualsiasi cosa accada.

“Crediamo molto – ha proseguito Sitaraman – nell’importanza di policy di autenticazione contestuali e multifattoriali perché se rendere sicuro il nostro ambiente di lavoro è una priorità non vogliamo comunque che questo abbia conseguenze negative sull’esperienza utente. Con il suo approccio alla sicurezza zero-trust, Citrix ha posizionato Synopsys come un’azienda capace di beneficiare sia della sicurezza che dell’esperienza di lavoro che noi riusciamo a offrire.”

Al cuore di quest’esperienza c’è la capacità di garantire che le applicazioni di un dipendente funzionino al meglio indipendentemente da dove vengano distribuite (datacenter o cloud) e dove debbano esserlo (la sede aziendale, una filiale, la casa). E Synopsys ha scelto Citrix ADC per raggiungere questo obiettivo.

“Abbiamo una serie di servizi nei nostri data center aziendali, un’altra su cloud, con host presso fornitori di SaaS e gli utenti sono distribuiti in diverse location in modo da assicurare un servizio migliore. E indipendente da dove gli utenti si trovino e dal modo in cui si connettano ai data center aziendali, hanno un’esperienza ottimizzata per accedere alle app e ai dati perché lo fanno attraverso Citrix” ha concluso Joe Fu, IT director of Engineering and Applications di Synopsys