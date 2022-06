Westpole e IBM, come gestire le sfide di multicloud e container

Oggi l’adozione del modello multicloud e la modernizzazione applicativa attraverso i container aggiungono ulteriore complessità agli ambienti It. Come superare le nuove sfide di gestione? Salvatore Ferraro, Head of PreSales Office di Westpole, e Maria Vitale, Brand Sales Specialist – Cloud & Infrastructure di Ibm, spiegano l’offerta congiunta delle rispettive aziende per consentire ai clienti di traguardare gli obiettivi di governance e innovazione. In particolare, come soluzioni a valore, vengono menzionate la piattaforma WESPACE di Westpole e l’offerta IBM Kubernetes Services.