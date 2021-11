Coachbase Capella DBaaS, ecco cosa offre | ZeroUno

Couchbase Capella hosted Database-as-a-Service (DBaaS), disponibile su Amazon Web Services (AWS), è stato pensato da Couchbase per offrire agli sviluppatori massima flessibilità in termini di database e prestazioni scalabili per le applicazioni in azienda.

Completamente gestito e automatizzatao, Couchbase Capella DBaaS è stato progettato per permettere ai clienti di concentrarsi sullo sviluppo, ottimizzando le applicazioni e riducendo il time to market, senza preoccuparsi della gestione operativa del database.

Con Couchbase Capella, i clienti possono trarre vantaggio dalle ultime funzionalità di Couchbase Server 7, che unisce i migliori aspetti dei database relazionali come le query SQL e le transazioni ACID distribuite alla flessibilità di un database documentale JSON moderno.

La versatilità di Capella supporta un’ampia serie di casi d’uso, evitando ai clienti di acquistare, distribuire e gestire database aggiuntivi o tecnologie di supporto.

Nello specifico, i vantaggi di Couchbase Capella includono: semplicità, gli utenti SQL possono, infatti, sviluppare in Couchbase Capella senza dover imparare altri linguaggi di query ed effettuare il deployment in pochi clic. Un pannello di gestione semplifica le operazioni multi-cluster, multi-region e multi-cloud.

La soluzione rende poi possibile lo sviluppo agile tramite casi d’uso. Gli sviluppatori hanno a disposizione capacità multi-modello (documento, key-value, ricerca di testo completo, analytics) e strutture dei dati flessibili che permettono di sviluppare applicazioni per workload operativi, transazionali e analitici con un unico fornitore. Gli utenti possono scegliere tra dieci SDK per il loro linguaggio di programmazione preferito.

Inoltre, l’architettura peculiare di Couchbase Capella, memory first in tempo reale, assicura risposte a livello di millisecondi per applicazioni altamente interattive e personalizzate, con costi ottimizzati in base alla scalabilità. Con Couchbase Capella su AWS, gli sviluppatori possono operare con il massimo della disponibilità e affidabilità ovunque nel mondo.

Infine, è possibile avere accesso a un’ampia gamma di servizi AWS Cloud. Il control plane è basato su AWS e integra nella propria architettura oltre 20 servizi AWS tra cui Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), AWS Lambda, Amazon GuardDuty e AWS Shield. Gli sviluppatori possono collegare le loro applicazioni con i servizi AWS, tra cui Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), AWS Fargate, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), AWS Lambda e altro ancora, a una latenza molto bassa all’interno di una singola interfaccia.

“La modernizzazione – ha sottolineato Scott Anderson, senior vice president of product management di Couchbase – sta accelerando in quasi tutte le aziende, e siamo orgogliosi di far evolvere il nostro DBaaS includendo un’offerta hosted realizzata proprio per gli sviluppatori di applicazioni moderne. In Couchbase, disegniamo i nostri prodotti e soluzioni per aiutare i clienti a trasformare in realtà le proprie strategie di modernizzazione. Con l’introduzione di Couchbase Capella, offriamo il modo più veloce, facile e conveniente di implementare il nostro moderno database nel cloud per accelerare lo sviluppo applicativo.”

“Couchbase Capella – ha aggiunto Sabina Joseph, Director, Americas ISVs, AWS – consente agli sviluppatori di operare su AWS con il database scalabile, flessibile e ad alte prestazioni di Couchbase. L’hosted DBaaS fornisce ai clienti la flessibilità e l’agilità di un database cloud senza i rallentamenti causati dalla gestione dell’infrastruttura in modo che possano progettare app moderne più velocemente. Siamo lieti di lavorare con Couchbase tramite l’AWS SaaS Factory Program per permettere alle aziende di distribuire applicazioni business-critical su AWS in modo più efficiente.”