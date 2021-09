Digital marketing, ecco come funziona la piattaforma ARAG Italia | ZeroUno

La soluzione implementata da Intesys per ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia consiste in una piattaforma web-responsive per la creazione rapida e dinamica di landing page co-brandizzate a disposizione dei partner per la vendita online dei prodotti di ARAG SE. La necessità che ha portato alla realizzazione del progetto dal titolo ARAG Broker Sales Platform (risultato finalista ai Digital360 Awards 2021 per la categoria Soluzioni B2b e di eSupply Chain) era aumentare le opportunità di vendita facendo leva sul network dei partner, abilitandoli a vendere online in modo facile e veloce. Tra gli obiettivi principali del progetto: aumentare le vendite; semplificare e velocizzare il processo di vendita stessa; rafforzare la relazione con i partner; migliorare il servizio percepito dal cliente finale.

La soluzione realizzata da Intesys

L’intensificazione progressiva delle iniziative di co-marketing con i partner ha portato allo sviluppo del progetto. In un’ottica di eSupply Chain, l’azienda si pone infatti come promotrice della digitalizzazione dei partner, che altrimenti faticherebbero ad avvalersi autonomamente di strumenti digitali per la vendita dei servizi.

Intesys ha realizzato una piattaforma web-responsive per la creazione rapida e dinamica di landing page co-brandizzate a disposizione dei partner per la vendita online dei prodotti di ARAG SE Italia.

In pratica, l’azienda seleziona il prodotto per il quale vuole creare una landing page, specificandone prezzo, sconti e caricando i documenti tecnici e contrattuali, così come il partner per cui va creata la landing page e inserisce le sue informazioni. A quel punto ARAG Italia crea dinamicamente il layout della landing page scegliendo tra i template disponibili e ottiene il link della pagina co-brandizzata, utilizzato dal partner per promuovere la campagna marketing.

Il ruolo della tecnologia Liferay e le fasi del progetto

ARAG Broker Sales Platform si basa completamente su tecnologia Liferay che sostiene i seguenti elementi architetturali:

back-office: area di amministrazione riservata a ARAG SE Italia in cui configura in modo dinamico le landing page associandole ai partner tramite una chiave univoca di identificazione

content Management System: consente di personalizzare dinamicamente la landing page selezionando i template disponibil;

online checkout: permette di finalizzare l’acquisto del prodotto assicurativo direttamente online, grazie all’integrazione con il gateway di pagamento.

L’integrazione via API con il sistema gestionale aziendale ha permesso di facilitare lo scambio di informazioni uniformi e sempre aggiornate, semplificando il dialogo tra front-end e back-end.

Il progetto è stato implementato nell’arco di 3 mesi attraverso le seguenti fasi: raccolta requisiti e specifiche; design della user experience e della user interface del flusso di checkout; analisi tecnica e definizione dell’architettura; implementazione; manutenzione evolutiva.

La maggior complessità del progetto è stata la creazione di un sistema configurabile dinamicamente sul partner e sul prodotto.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: il progetto ha visto il coinvolgimento attivo dell’area IT e di quella business di ARAG SE Italia, mentre il team Intesys era composto da UX Designer, Project Manager e Full stack Developer.

La metodologia Agile ha favorito lo sviluppo incrementale del progetto attraverso la pianificazione adattiva e il coinvolgimento continuo del cliente.

I vantaggi generati

Il progetto è stato pensato affinché, rispetto ai canali di vendita di altre compagnie assicurative, i partner possano ottenere una soluzione in grado di adattarsi velocemente alla dinamicità del mercato.

Nella complessità del processo di vendita assicurativo, ARAG SE Italia ha poi voluto mantenere la coerenza del proprio brand lungo tutta la filiera.

È stato inoltre innovato il processo di vendita, passato da un sistema fisico inefficiente a uno completamente digitale, efficace e meno costoso.

Si è avuta un’evoluzione delle logiche di collaborazione all’interno della eSupply Chain tramite l’utilizzo di strumenti digitali che favoriscono un approccio win-win-win.

Più nello specifico, gli intermediari ottengono: una soluzione digitale chiavi in mano che li qualifica di fronte ai loro clienti; un modo semplice e veloce per vendere online senza alcun tipo di investimento.

ARAG SE Italia: amplifica le opportunità di vendita, riducendo i costi operativi; garantisce la coerenza del proprio brand grazie all’uniformità visual e di contenuti; rafforza la relazione con i partner; detiene il controllo immediato sui dati del cliente finale.

Il cliente finale può godere di un miglior livello di servizio grazie all’utilizzo di un canale digitale che si avvicina alle sue abitudini di consumo.

Le eventuali complessità di integrazione con i sistemi legacy o con i partner vengono superate grazie alla creazione di layer intermedi di API.