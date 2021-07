Il mercato del Master Data Management cresce sulla spinta del valore dei dati (e della pandemia) | ZeroUno

La tesi di Gartner è che, entro il 2023, le organizzazioni dotate di processi di ontologia, semantica, governance e gestione condivisa dei dati avranno performance superiori a quelle che non li hanno. Ecco perché può risultare utile dare un’occhiata al mercato delle soluzioni di master data management, a cui dedichiamo questo articolo partendo proprio dal Magic Quadrant Master Data Management gartneriano 2020, con particolare attenzione ai vendor che si sono guadagnati il riconoscimento di leader in base ai criteri di capacità di esecuzione e completezza di visione.

Dalla pandemia un aumento della domanda di soluzioni MDM

Un dato fa riflettere: da marzo 2020 (cioè da quando Covid 19 è diventato una pandemia e una crisi globale) fino a dicembre 2020, i fornitori interpellati da Gartner hanno segnalato un aumento della domanda di mercato di soluzioni e servizi di master data management rispetto allo stesso periodo del 2019. Ottimisticamente, l’aumento della domanda potrebbe indicare che i clienti visualizzano l’MDM come un programma strategico chiave a sostegno della trasformazione aziendale, dell’agilità e della resilienza in risposta alla pandemia di Covid 19. In alternativa, gli aumenti segnalati possono essere influenzati da fattori come la riduzione dei viaggi di lavoro o da una maggiore attenzione ai programmi strategici come conseguenza del maggiore lavoro da casa.

Un mercato in crescita anche se temperato dai mercati adiacenti

Anche nel 2019, prima della pandemia, il mercato del software di gestione dei dati master (MDM) era cresciuto dell’1,7%, raggiungendo quota 1,43 miliardi di dollari, con molti piccoli fornitori a due cifre. Il dato complessivo potrebbe sembrare non eccezionale, ma va notato che la crescita era stata temperata da una diminuzione dei ricavi anno su anno da parte di alcuni fornitori più grandi, tra cui IBM e Oracle, soprattutto quest’ultimo dopo aver passato le sue offerte principalmente alla gestione dei dati delle applicazioni (application data management – ADM).

Una caratteristica del mercato MDM è infatti quella di essere sfidato da mercati software adiacenti nell’ambito dell’analisi dei dati. Questi includono soluzioni ADM, soluzioni RDM (reference data management) e augmented data catalogs. Alcuni fornitori MDM hanno in pratica adottato strategie di espansione più ampie per affrontare il grande mercato della gestione dei dati. Gartner ha rilevato questa tendenza anche nel 2020 e ciò va tenuto in considerazione nell’analisi dei numeri.

Master data management secondo Gartner

Gartner definisce il master data management (MDM) come una disciplina aziendale abilitata dalla tecnologia in cui business e IT lavorano insieme per garantire l’uniformità, l’accuratezza, la gestione, la governance, la coerenza semantica e la responsabilità dei data asset ufficiali di un’azienda. Le soluzioni software MDM pacchettizzate includono prodotti che:

supportano l’identificazione, il collegamento e la sincronizzazione dei dati di diversa origine

permettono di creare e gestire un indice di record per i master data

consentono la generazione e la distribuzione di domini dati attendibili a tutte le parti interessate, a supporto di varie iniziative aziendali

supportano i requisiti di gestione e governance dei master data attraverso tecniche di monitoraggio e azione correttiva

sono agnostici per il panorama delle applicazioni aziendali in cui risiedono; ovvero, non assumono o dipendono dalla presenza di una particolare applicazione o applicazioni aziendali per funzionare (“application neutral”)

possono essere implementati dalle organizzazioni anche senza ricorrere a servizi professionali esterni o con l’intervento di una terza parte diversa dal fornitore

Nel master data management si individuano diversi casi d’uso in funzione del tipo di dati considerati.

MDM dei clienti in ambito B2C. Un esempio di caso d’uso dei dati dei clienti B2C è la padronanza dei dati dei clienti al dettaglio a supporto delle esigenze aziendali, ad esempio garantire una visione approfondita del cliente e una customer experience di alta qualità.

Un esempio di caso d’uso dei dati dei clienti B2C è la padronanza dei dati dei clienti al dettaglio a supporto delle esigenze aziendali, ad esempio garantire una visione approfondita del cliente e una customer experience di alta qualità. MDM dei client in ambito B2B . Per esempio, la padronanza dei dati dell’organizzazione a supporto del la definizione e della gestione dell’account, una visione unica del cliente e la gestione del territorio di vendita.

. Per esempio, la padronanza dei dati dell’organizzazione a supporto del la definizione e della gestione dell’account, una visione unica del cliente e la gestione del territorio di vendita. MDM dei prodotti buy-side . Un esempio di caso d’uso dei dati di prodotto buy-side è l’onboarding dei dati di prodotto dei produttori upstream. Il valore aziendale risiede nella riduzione dello sforzo all’interno e nel miglioramento del time-to-market.

. Un esempio di caso d’uso dei dati di prodotto buy-side è l’onboarding dei dati di prodotto dei produttori upstream. Il valore aziendale risiede nella riduzione dello sforzo all’interno e nel miglioramento del time-to-market. MDM dei prodotti sell-side . Un esempio è la padronanza dei dati di prodotto a supporto di processi aziendali rivolti al mercato, come quelli che supportano i requisiti omnicanale ed e-commerce.

. Un esempio è la padronanza dei dati di prodotto a supporto di processi aziendali rivolti al mercato, come quelli che supportano i requisiti omnicanale ed e-commerce. MDM multidominio. Un esempio di caso d’uso multidominio è la padronanza di dati a supporto di un requisito aziendale complesso, ad esempio dati cliente, prodotto e posizione.

Gartner Magic Quadrant Master Data Management 2020: quattro i leader

I numeri forniti dai vendor in relazione alle entrate del 2019 e al conteggio delle licenze, hanno portato Gartner a identificare quattro aziende leader del mercato master data management per il 2020. I due macro-criteri adottati per la selezione riguardano, come sempre nella valutazione di Gartner, la capacità di esecuzione e la completezza della visione.

In particolare, questi quattro leader hanno dimostrato profondità in tutta la gamma di funzioni MDM, una chiara comprensione delle dinamiche nel mercato, si rivolgono a tutti i settori, aree geografiche e casi d’uso, supportano opzioni SaaS, hanno una presenza multinazionale (direttamente o attraverso una casa madre) e hanno un marketing chiaro che promuove il loro marchio.

Tuttavia, sottolinea Gartner, possono anche non essere la scelta migliore. Poiché le esigenze del mercato si sono spostate su soluzioni più onnicomprensive, anche i leader hanno faticato a tenere il passo a livello macro. Questo è il motivo che ha comportato una notevole quantità di spazio vuoto in alto a destra nel quadrante.

Informatica

Informatica è leader in questo quadrante magico per il quinto anno consecutivo. Le sue soluzioni MDM Multidomain Edition e Product 360 sono focalizzate su più casi d’uso, le operazioni sono geograficamente diversificate e i clienti sono medie e grandi organizzazioni in più mercati verticali. A settembre 2019, Informatica ha annunciato un investimento nella startup di intelligenza artificiale GreenBay Technologies, una soluzione machine learning che automatizza complesse attività di corrispondenza di dati e metadati. Ha continuato ad acquisire GreenBay nell’agosto 2020. La roadmap del portafoglio di Informatica continua a concentrarsi sulle tecnologie native del cloud e sull’MDM basato sull’intelligenza artificiale.

Punti di forza

Strategia e supporto per tutti i casi d’uso . La strategia cloud native di Informatica e il punteggio forte ottenuto dalle funzionalità principali dei suoi prodotti dimostrano la capacità di supportare tutti i casi d’uso in tutti i settori. I domini principali sono i clienti B2C (inclusi pazienti) e i clienti B2B. Una priorità per il settore sanitario e dei servizi finanziari, che rappresentano la metà dei clienti di Informatica.

. La strategia cloud native di Informatica e il punteggio forte ottenuto dalle funzionalità principali dei suoi prodotti dimostrano la capacità di supportare tutti i casi d’uso in tutti i settori. I domini principali sono i clienti B2C (inclusi pazienti) e i clienti B2B. Una priorità per il settore sanitario e dei servizi finanziari, che rappresentano la metà dei clienti di Informatica. Top of mind per il business e l’IT . il marchio Informatica è ben noto, così come le sue soluzioni MDM. Ciò è dovuto a una strategia go-to-market che si rivolge ai decisori sia tecnici sia aziendali su più canali.

. il marchio Informatica è ben noto, così come le sue soluzioni MDM. Ciò è dovuto a una strategia go-to-market che si rivolge ai decisori sia tecnici sia aziendali su più canali. Innovazione interna e acquisita. Informatica ha una storia di innovazione organica e per linee esterne, dimostrata dall’acquisizione della startup AI GreenBay Technologies, una soluzione ml che automatizza complesse attività di corrispondenza di dati e metadati. Queste funzionalità sono integrate nella soluzione 360 di Informatica, aumentando ulteriormente le sue capacità.

Elementi di attenzione

Indisponibilità del prodotto 360 cloud native . Il prodotto 360, la soluzione PIM (product information management), non è ancora disponibile cloud native. Informatica ha dichiarato di voler colmare questa lacuna entro il 2021.

. Il prodotto 360, la soluzione PIM (product information management), non è ancora disponibile cloud native. Informatica ha dichiarato di voler colmare questa lacuna entro il 2021. Concorrenti verticali . I clienti nei servizi finanziari e nella sanità hanno una sempre più consapevolezza delle alternative sul mercato e valutano altre soluzioni. In particolare, quando si tratta di conformità normativa e facilità d’uso.

. I clienti nei servizi finanziari e nella sanità hanno una sempre più consapevolezza delle alternative sul mercato e valutano altre soluzioni. In particolare, quando si tratta di conformità normativa e facilità d’uso. Licenze e prezzi. Informatica ha attirato critiche per le sue licenze e prezzi delle soluzioni MDM. Le questioni ricorrenti sono la mancanza di trasparenza, complessità e i costi elevati rispetto ai suoi concorrenti. Per tutta risposta, l’azienda ha introdotto licenze e prezzi semplificati basati sui consumi, diventando più competitiva soprattutto per le organizzazioni di fascia media.

Riversand

Riversand fornisce una soluzione MDM cloud native attraverso la piattaforma omonima Riversand. Le operation sono focalizzate principalmente in Nord America e i clienti sono aziende di medie dimensioni e grandi rivenditori. A dicembre 2019, l’azienda ha annunciato un nuovo investimento di 10 milioni di dollari da parte di Crestline Investors per continuare la crescita.

Punti di forza

Solida crescita dopo la trasformazione del modello di business . Nel 2018, Riversand ha iniziato una transizione dalle licenze perpetue a licenze basate su abbonamento a supporto del passaggio a soluzioni basate sul cloud. Con un piano di crescita ponderato, l’azienda ha aumentato il personale di 55 unità e ha aumentato i ricavi di circa 10 milioni di dollari nel 2019.

. Nel 2018, Riversand ha iniziato una transizione dalle licenze perpetue a licenze basate su abbonamento a supporto del passaggio a soluzioni basate sul cloud. Con un piano di crescita ponderato, l’azienda ha aumentato il personale di 55 unità e ha aumentato i ricavi di circa 10 milioni di dollari nel 2019. Ecosistema integrato dei partner . Riversand adotta una strategia “partner first”, con partner coinvolti nell’80% dei suoi impegni con i clienti. I partner sono considerati parte integrante dell’attività, dalle vendite fino alla consegna. Nell’ultimo anno, Riversand ha aggiunto al suo ecosistema 20 system integrator e cinque software vendor indipendenti.

. Riversand adotta una strategia “partner first”, con partner coinvolti nell’80% dei suoi impegni con i clienti. I partner sono considerati parte integrante dell’attività, dalle vendite fino alla consegna. Nell’ultimo anno, Riversand ha aggiunto al suo ecosistema 20 system integrator e cinque software vendor indipendenti. Diversificazione settoriale. La forza di Riversand nei settori del commercio al dettaglio e dei beni di consumo confezionati dei settori manifatturiero e alimentare si è ampliata fino a includere una notevole crescita nei trasporti e nei servizi. La copertura di dominio MDM è sempre più ampia.

Elementi di attenzione

Top of mind in ritardo rispetto alle capacità . Secondo Gartner, il mercato ha ancora una scarsa consapevolezza delle potenzialità di questa azienda. L’investimento di 10 milioni di dollari ottenuto da Crestline Investors nel 2019 è anche per sostenere le attività di marketing negli Stati Uniti e in Europa.

. Secondo Gartner, il mercato ha ancora una scarsa consapevolezza delle potenzialità di questa azienda. L’investimento di 10 milioni di dollari ottenuto da Crestline Investors nel 2019 è anche per sostenere le attività di marketing negli Stati Uniti e in Europa. Tempi di distribuzione incoerenti . Le comunicazioni del fornitore sui tempi di distribuzione rapidi si scontrano con i feedback raccolti da Gartner.

. Le comunicazioni del fornitore sui tempi di distribuzione rapidi si scontrano con i feedback raccolti da Gartner. Percorso di aggiornamento. Riversand ha introdotto la versione 8 della Riversand Platform, una nuova piattaforma cloud-native, nel 2017. Per beneficiare dei numerosi miglioramenti, ad esempio l’interfaccia utente, è necessario aggiornare i client ancora in esecuzione sulla versione 7.

Semarchi

Il prodotto xDM di Semarchi si concentra principalmente su casi d’uso multidominio. Le operation sono soprattutto in EMEA e i clienti tendono a essere organizzazioni di medie e grandi dimensioni in più mercati verticali. Nel settembre 2020, Semarchy ha annunciato un significativo investimento avallato da Providence Strategic Growth Capital Partners per supportare la crescita del business e le innovazioni di prodotto.

Punti di forza

Diversificazione di clienti e domini . Semarchy ha un’ampia varietà di clienti in settori, domini e distribuzioni, con una recente espansione nei settori governativi. Ciò offre la possibilità di comprendere un’ampia gamma di esigenze e sfumature dei clienti indipendentemente dalle dimensioni del settore o del cliente e ha spinto Semarchy verso l’alto.

. Semarchy ha un’ampia varietà di clienti in settori, domini e distribuzioni, con una recente espansione nei settori governativi. Ciò offre la possibilità di comprendere un’ampia gamma di esigenze e sfumature dei clienti indipendentemente dalle dimensioni del settore o del cliente e ha spinto Semarchy verso l’alto. Focus aumentato . La varietà di casi d’uso supportata da Semarchy è in espansione e la soluzione ha un’interfaccia utente intuitiva. Le aziende focalizzate su una base multidominio e di MDM potenziato possono essere ben supportate da questo fornitore.

. La varietà di casi d’uso supportata da Semarchy è in espansione e la soluzione ha un’interfaccia utente intuitiva. Le aziende focalizzate su una base multidominio e di MDM potenziato possono essere ben supportate da questo fornitore. Attenzione al cliente e supporto. Semarchy è elogiata dagli utenti per il suo servizio clienti e il supporto. Gli utenti evidenziano come un fattore di differenziazione chiave il coinvolgimento attivo della leadership Semarchy su più livelli di gestione delle relazioni con i clienti.

Elementi di attenzione

Mancanza di centralità dell’utente IT . Le funzionalità it-centric e admin-centric, in particolare in relazione al controllo della versione, al caricamento alle API e alla diffusione dei dati, sono le preoccupazioni degli utenti Semarchy.

. Le funzionalità it-centric e admin-centric, in particolare in relazione al controllo della versione, al caricamento alle API e alla diffusione dei dati, sono le preoccupazioni degli utenti Semarchy. Scarsa attenzione al Nord America . La traiettoria verso l’alto e l’espansione in nuovi verticali è sminuita dalla scarsa attenzione fuori Europa. Il recente investimento da parte di Providence Equity Partners con sede negli Stati Uniti potrebbe fornire il capitale necessario per migliorare la presenza sul mercato nordamericano.

. La traiettoria verso l’alto e l’espansione in nuovi verticali è sminuita dalla scarsa attenzione fuori Europa. Il recente investimento da parte di Providence Equity Partners con sede negli Stati Uniti potrebbe fornire il capitale necessario per migliorare la presenza sul mercato nordamericano. Partner strategy. Nonostante una strategia dichiarata “partner first”, i clienti Semarchy continuano a esprimere preoccupazioni sulla disponibilità di risorse di terze parti esperte sulla soluzione.

Tibco Software

Il suo prodotto EBX di Tibco si concentra principalmente su casi d’uso MDM multidominio. Le sue operazioni sono geograficamente diversificate e i clienti tendono ad essere organizzazioni di medie e grandi dimensioni in più mercati verticali. Nel gennaio 2021, Tibco ha annunciato l’acquisizione di Information Builders (ibi), un fornitore di soluzioni di gestione e analisi dei dati. I prodotti ibi saranno venduti nell’ambito del portafoglio Tibco.

Punti di forza

Maggiore stabilità . Nel 2020, Tibco ha completato l’integrazione delle reti di Orchestra Networks, portando completamente le soluzioni Tibco e le competenze nel mercato del software di gestione dei dati ai clienti della soluzione MDM EBX.

. Nel 2020, Tibco ha completato l’integrazione delle reti di Orchestra Networks, portando completamente le soluzioni Tibco e le competenze nel mercato del software di gestione dei dati ai clienti della soluzione MDM EBX. Approccio best-of-breed . Tibco continua a vendere EBX come soluzione MDM autonoma. La flessibilità del cliente per adottare un approccio “best of breed” o “suite di strumenti”, pur mantenendo funzionalità MDM coerenti in entrambi, è un vantaggio che Tibco ha rispetto ai concorrenti che vendono MDM solo all’interno di un pacchetto prescritto di soluzioni di gestione dei dati.

. Tibco continua a vendere EBX come soluzione MDM autonoma. La flessibilità del cliente per adottare un approccio “best of breed” o “suite di strumenti”, pur mantenendo funzionalità MDM coerenti in entrambi, è un vantaggio che Tibco ha rispetto ai concorrenti che vendono MDM solo all’interno di un pacchetto prescritto di soluzioni di gestione dei dati. Modelli di dati flessibili. I clienti sottolineano l’approccio flessibile e potente di EBX alla modellazione dei dati e alla gestione gerarchica, un vantaggio per le aziende con relazioni complesse tra entità e domini. L’aggiunta di nuovi modelli specifici per i verticali integra già forti capacità di modellazione.

Elementi di attenzione