Realtà aumentata e food, la collaborazione TeamViewer e NSF | ZeroUno

Annunciata la partnership tra TeamViewer e NSF International Food Safety, un’organizzazione internazionale indipendente dedita a soluzioni per la gestione del rischio in materia di salute e sicurezza pubbliche.

Le due aziende stanno collaborando per perseguire un obiettivo comune: accelerare la diffusione della soluzione wearable EyeSucceed, la applicazione di realtà aumentata (AR) basata sulla piattaforma aziendale AR Frontline di TeamViewer, che è in grado di digitalizzare i processi dell’industria alimentare e affrontare le sfide del mercato. I punti di forza alla base dell’accordo commerciale sono rappresentati dalle competenze tecnologiche di TeamViewer, dall’esperienza nel settore e dalla base clienti di NSF a livello mondiale.

NSF ha già integrato con successo EyeSucceed per gestire le attività quotidiane dei clienti che operano nel settore food e beverage in modo che possano fornire ai propri i dipendenti un ambiente di lavoro basato sulla realtà aumentata.

Per esempio, una catena internazionale di ristoranti fast food ha dotato i suoi dipendenti, in oltre 100 ristoranti, con questa soluzione per garantire uno standard di qualità globale per la formazione e l’assunzione dei nuovi dipendenti.

Inoltre, il software è potenziato con funzioni di intelligenza artificiale (AI) per migliorare la sicurezza alimentare, per esempio, per rilevare automaticamente se i guanti igienici sono indossati e cambiati durante il processo di produzione alimentare.

John Rowley, vicepresidente della divisione alimentare globale di NSF International, ha dichiarato: “Gli specialisti AR di TeamViewer sono nostri partner e collaborano con noi fin dal 2015, quando EyeSucceed è stato sviluppato. Insieme a TeamViewer, aiuteremo le aziende alimentari di tutto il mondo a ridurre i rischi, migliorare la conformità e rafforzare il loro brand. Questa collaborazione definirà lo standard per le applicazioni AR nella supply chain alimentare mondiale”.

Jan Junker, Executive Vice President Solution Delivery di TeamViewer ha aggiunto: “L’uso di applicazioni AR controllate dalla voce e dagli occhi che danno istruzioni passo-passo ai lavoratori attraverso gli smartglasses è un cambiamento epocale per il settore alimentare. Le aziende possono digitalizzare i loro ambienti di lavoro lasciando completamente libere le mani degli addetti che possono in questo modo eseguire i loro compiti più velocemente e meglio, rispettando allo stesso tempo tutte le norme igieniche. I clienti che ottimizzano i loro processi grazie alla nostra soluzione Frontline confermano aumenti a due cifre dell’efficienza e tassi di errore prossimi allo zero. Non vediamo l’ora di collaborare con NSF International per consentire ad altri clienti nell’industria alimentare, e di altri settori, di raggiungere questi risultati”.