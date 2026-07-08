L’ingresso di un istituto di credito all’interno del perimetro di vigilanza della Banca Centrale Europea rappresenta un momento di profonda discontinuità operativa, in grado di trasformare radicalmante l’architettura dei sistemi informativi aziendali.

Quando una realtà finanziaria viene classificata come banca “significant”, la necessità di rispondere a requisiti normativi estremamente stringenti smette di essere un mero esercizio di conformità legale e si trasforma nell’opportunità per ridisegnare l’intera architettura dei dati.

Il percorso intrapreso da Banca Mediolanum, illustrato durante la Use Case Session 2026 degli Osservatori Digital Innovation da Luca Cattolico, Data Governance Specialist dell’istituto, e Andrea Riganti, Account Manager e Strategy Consultant di Ab Initio, descrive esattamente questo passaggio strategico. L’integrazione tra le normative locali, bancarie e assicurative, e i framework europei ha spinto l’organizzazione a superare i limiti storici della frammentazione informativa, gettando le basi per un modello di gestione replicabile e scalabile.

L’evoluzione dei modelli di gestione dati nel settore finanziario regolamentato

La complessità strutturale di un conglomerato finanziario impone la convivenza di modelli di controllo differenti, che devono trovare una sintesi operativa coerente a livello di infrastruttura IT. Nel contesto di Banca Mediolanum, la spinta al cambiamento è arrivata in coincidenza con un’evoluzione del posizionamento dell’istituto sul mercato internazionale. Intorno al 2022 l’organizzazione è diventata ufficialmente una banca “significant” per la vigilanza europea, un passaggio che ha aggiunto le direttive della BCE alla preesistente normativa locale, sia di matrice bancaria sia di matrice assicurativa.

Questo scenario regolatorio stratificato ha reso evidente il bisogno di una profonda revisione dei processi interni. Come evidenziato dai responsabili del progetto, la conformità normativa ha rappresentato l’innesco per una trasformazione più ampia, finalizzata ad aggredire anomalie strutturali note, a partire dalla dispersione dei sistemi informativi.

Come l’unione tra normative bancarie e assicurative trasforma la conformità in valore aziendale

La sovrapposizione di regole eterogenee genera spesso ridondanze nei controlli e rallentamenti operativi se l’infrastruttura tecnologica non è adeguatamente centralizzata. Per Banca Mediolanum, l’adeguamento normativo è diventato il pretesto per definire e implementare una data governance strategy integrata, capace di superare la logica dei silos informativi.

L’obiettivo fondamentale era trasformare un vincolo normativo in un vantaggio competitivo, mettendo ordine nei flussi che alimentano la reportistica di vigilanza. Attraverso questo approccio, i requisiti imposti dai regolatori esterni sono stati internalizzati e tradotti in regole di business utili a migliorare l’efficienza quotidiana e la precisione dei processi decisionali della banca.

I quattro pilastri per superare la frammentazione tra sistemi interni e fornitori in outsourcing

La mappatura dei sistemi ha portato alla luce una forte parcellizzazione dell’ecosistema informativo, storicamente distribuito tra piattaforme interne e architetture gestite da fornitori in outsourcing. Questa configurazione rendeva complessa la corretta attribuzione delle responsabilità tra le funzioni di business, le strutture IT e i partner tecnologici esterni. Per risolvere tali criticità, l’azienda ha strutturato una strategia basata su quattro pilastri fondamentali: la conformità normativa, la creazione di una data community, lo sviluppo di un data ecosystem coeso e la definizione di un solido framework di governance.

Il concetto di data community, in particolare, risponde alla necessità di diffondere la conoscenza degli strumenti e dei dati a tutti i livelli dell’organizzazione, supportando l’adozione di ruoli strutturati come i data owner e i data steward. Parallelamente, il pilastro del data ecosystem prevede l’introduzione di una nuova data platform volta a garantire un patrimonio informativo coerente e certificato. Infine, il framework stabilisce le regole operative per documentare, tracciare e controllare i dati in modo sistematico.

Dal data lineage ai controlli diffusi per garantire la qualità delle metriche direzionali

La traduzione pratica della data governance strategy ha richiesto l’identificazione di un perimetro d’azione chiaro e misurabile. Banca Mediolanum ha scelto di focalizzarsi su report e indicatori, un ambito esplicitamente richiesto dal regolatore ma utile anche per sintetizzare l’intero patrimonio informativo aziendale. Una volta stabilito lo scope, il passo successivo ha riguardato la comprensione e la documentazione analitica dei processi produttivi alla base di ogni singola metrica.

L’adozione della tecnologia Ab Initio ha permesso di gestire questa transizione, fornendo le soluzioni necessarie per l’elaborazione di grandi volumi di dati, l’integrazione e la governance in mercati altamente regolamentati. La collaborazione tra le due realtà, attiva da circa tre anni, ha consentito di mappare accuratamente i passaggi che portano il dato grezzo a diventare informazione direzionale.

Mappatura logica e fisica dei flussi informativi per eliminare le manualità critiche

Un aspetto fondamentale del progetto è stato la gestione del data lineage, inteso sia nella sua dimensione logica sia in quella fisica. Ricostruire l’intero percorso del dato è indispensabile per individuare e correggere i punti in cui l’utilizzo di operazioni manuali introduce elementi di rischio operativo o di potenziale non conformità. La reingegnerizzazione di questi processi ha permesso di eliminare le manualità critiche, automatizzando l’acquisizione e la trasformazione delle informazioni.

Attraverso la tecnologia Ab Initio, l’istituto ha potuto tracciare in modo trasparente l’origine e le evoluzioni dei dati all’interno dei sistemi di Extract, Transform, Load (ETL). Questa visibilità end-to-end ha rivelato che le sovrapposizioni tra i processi informativi erano molto più numerose di quanto gli utenti potessero percepire basandosi esclusivamente sulla conoscenza contingente delle loro attività quotidiane.

Misurare l’affidabilità dei report attraverso l’esposizione di indicatori di sintesi executive

Sullo scheletro del data lineage sono stati successivamente innestati i punti di controllo. Il team di governance ha raccolto i presidi esistenti, spesso frammentati e dispersi nei vari sistemi, e ne ha definiti di nuovi per coprire le aree di vulnerabilità emerse durante la mappatura. Tutte queste informazioni e gli oggetti logici associati vengono esportati in modo massivo per alimentare la reportistica aziendale.

Il sistema produce due flussi informativi distinti: una reportistica di tipo executive, destinata ai comitati di direzione, e una di tipo gestionale, utilizzata dai team tecnici per verificare la solidità complessiva dell’architettura. Questo meccanismo consente di calcolare ed esporre misure di sintesi capaci di attestare l’esaustività, la pervasività e la robustezza dell’intero impianto di controllo.

Scalabilità delle infrastrutture e impatto dell’intelligenza artificiale sui processi IT

Il consolidamento del modello di governance non coincide con la fine del programma, che rimane aperto all’evoluzione tecnologica e dimensionale. La mole di informazioni trattata quotidianamente da un conglomerato finanziario è imponente, il che pone sfide costanti in termini di scalabilità e manutenibilità delle soluzioni adottate.

Un fattore critico di successo risiede nella capacità del metamodello tecnologico di evolvere in modo personalizzato, rispondendo tempestivamente alle richieste di nuovi indicatori da parte del business o delle autorità di vigilanza. In questo contesto di continua ottimizzazione, la gestione del cambiamento organizzativo e il coinvolgimento attivo degli stakeholder rimangono i compiti più complessi da affrontare.

Gestione dei grandi volumi informativi e garanzia di manutenibilità nel lungo periodo

La sostenibilità di una data governance strategy si misura sulla sua tenuta nel lungo periodo di fronte all’aumento costante dei volumi di dati scambiati. L’esperienza di Banca Mediolanum dimostra che la documentazione e i controlli spesso preesistono all’interno dei singoli applicativi utilizzati dai colleghi. La vera complessità risiede nel ricondurre tali elementi a una visione comune e coesa, garantendo che l’intera catena informativa sia presidiata secondo una logica end-to-end.

Per mantenere l’infrastruttura agile e manutenibile, l’istituto sta valutando l’introduzione di paradigmi avanzati di automazione, capaci di alleggerire il carico di lavoro delle strutture IT e di rendere più fluidi i processi di aggiornamento dei flussi.

Automazione del lineage e profilazione automatica come nuove frontiere operative

Le frontiere evolutive del progetto guardano con decisione alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, secondo due direttrici operative ben delineate. Il primo filone riguarda l’abilitazione di casi d’uso di business: la disponibilità di basi dati omogenee, certificate e coerenti rappresenta il prerequisito fondamentale per poter applicare modelli predittivi e agenti intelligenti in modo sicuro ed efficace. Il secondo filone, strettamente legato alle attività del team di governance, punta a sfruttare l’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi tecnici interni.

Le aree di sperimentazione includono la deduzione automatica del lineage di business a partire dalle configurazioni tecniche, la proposta automatica di nuovi controlli basata sull’analisi di profilazione del dato e l’interpretazione dei requisiti di governance direttamente dall’analisi delle specifiche funzionali delle nuove progettualità.

Le parole di Cattolico chiariscono la visione strategica alla base del progetto: «Ab Initio è lo strumento attraverso il quale tracciamo il data lineage, quindi documentiamo il processo di produzione di questi report e di questi indicatori e creiamo conoscenza». Questo approccio evidenzia come l’infrastruttura debba servire non solo a scopi di controllo, ma anche alla valorizzazione del patrimonio informativo aziendale.