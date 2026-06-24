Il 23 giugno 2026 segna una pietra miliare nella storia del supercalcolo industriale mondiale. Eni ha infatti avviato HPC7, il nuovo sistema di High Performance Computing installato presso il Green Data Center dell’azienda a San Donato Milanese (MI).
High performance computing
Con HPC7 ENI supera l’Exaflop e scala la TOP500: il supercalcolo al servizio della transizione energetica
Con l’avvio di HPC7, il colosso dell’energy supera la soglia dell’Exaflop combinando la potenza di due supercomputer da record. Il sistema entra al 6° posto nella classifica TOP500 e si conferma il più potente High Performance Computer al mondo ad uso industriale
Aziende
Argomenti
Canali
VITA DA CIO
-
“Innovare senza perdere equilibrio”: la vision di Paolo Cinelli, CIO di Bolton21 Mag 2026
-
Il CIO come “veicolatore di conoscenza”: il modello Danone tra AI, dati e governance globale01 Apr 2026
-
L’ ICT in Unieuro, la vision del CIO Luigi Pontillo30 Mar 2026
-
Dentro l’IT di WPP Media: così si governa la complessità di un network globale23 Mar 2026
-
«Il coraggio della leadership»: la visione di Giovanni Cauteruccio, CIO di Prysmian13 Mar 2026