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High performance computing

Con HPC7 ENI supera l’Exaflop e scala la TOP500: il supercalcolo al servizio della transizione energetica

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Con l’avvio di HPC7, il colosso dell’energy supera la soglia dell’Exaflop combinando la potenza di due supercomputer da record. Il sistema entra al 6° posto nella classifica TOP500 e si conferma il più potente High Performance Computer al mondo ad uso industriale

Pubblicato il 24 giu 2026
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ENI HPC 7
Il nuovo sistema HPC7 di ENI

Il 23 giugno 2026 segna una pietra miliare nella storia del supercalcolo industriale mondiale. Eni ha infatti avviato HPC7, il nuovo sistema di High Performance Computing installato presso il Green Data Center dell’azienda a San Donato Milanese (MI).

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