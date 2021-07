L'impatto del Covid su retail ed ecommerce | ZeroUno

Le analisi precedenti alla pandemia da Covid 19 prevedevano che le vendite al dettaglio globali sarebbero ammontate a circa 26,7 trilioni di dollari entro il 2022, rispetto a circa 23,6 trilioni di dollari nel 2018. I valori sono relativi a tutta la catena del valore: dalla produzione alla vendita al consumatore o a un rivenditore.

Impatto del Covid su retail ed ecommerce

A causa della pandemia nel 2020 la domanda di beni di consumo confezionati (CPG) è aumentata vertiginosamente in diversi paesi. Le vendite di CPG sono cresciute del 5,9% in Grecia rispetto all’anno precedente; solo il Regno Unito è stato un outlier con solo lo 0,7% di crescita durante l’anno.

All’inizio della pandemia, erano state segnalate carenze di cibo e forniture nei negozi di alimentari locali in tutto il mondo. Nel marzo 2020, i consumatori di molti paesi ritenevano che ciò fosse più probabilmente dovuto alle persone che accumulavano articoli, piuttosto che alle interruzioni della fornitura e della distribuzione. In Australia, Francia e Regno Unito, ad esempio, oltre l’85% dei consumatori ritiene che la causa della carenza di negozi di alimentari locali sia dovuta alle persone che accumulano cibo e altri prodotti. Ma in realtà c’è stato un impatto importante su tutte le catene di approvvigionamento con rallentamenti nella produzione di diversi beni per il mancato arrivo di componenti o materie prime.

La pandemia ha fortemente influenzato il comportamento dei consumatori in tutto il mondo: a ottobre 2020, il traffico online nel segmento dei supermercati è aumentato del 34,8% rispetto al periodo di riferimento di gennaio 2020 mentre le visite online nel settore turistico sono diminuite del 43,7% durante il periodo misurato.

Per quanto riguarda l’Italia, a marzo 2021 le vendite online di beni di consumo confezionati sono cresciute del 67,4% rispetto allo stesso periodo del 2020 (il periodo del primo lockdown); più che doppia la crescita, confrontando gennaio 2021 con gennaio 2020(quindi pre pandemia) attestatasi sul 142,1%.

Cosa si è acquistato online

Nel 2020, circa la metà dei consumatori in tutto il mondo ha dichiarato che in futuro acquisterebbe principalmente elettrodomestici e prodotti tecnologici online, a causa dell’influenza della pandemia. Mentre un gran numero di persone stava pianificando di acquistare online tali articoli, non molti consumatori erano aperti all’idea di acquistare cibo e bevande online.

Le piattaforme sanitarie digitali hanno subito un aumento del traffico globale del 10% tra gennaio e aprile 2020. Nel complesso, i siti Web di salute e medicina hanno generato 581,37 milioni di visite a maggio 2020, rispetto ai 459 milioni di visite globali a gennaio 2019. Ciò è ovviamente dovuto al COvid che ha costretto milioni di persone a rimanere a casa per fermare la diffusione del virus. Le grandi catene di farmacie come Walgreens o CVS hanno aumentato la loro copertura di pubblico online e anche le startup di telemedicina hanno beneficiato dell’esplosione di ordini online di farmaci da prescrizione e farmaci da banco.

Le piattaforme di e-commerce di libri e letteratura hanno subito un aumento del traffico globale del 16% tra gennaio e marzo 2020. Nel complesso, i siti web che vendono libri e materiali di lettura online hanno generato 1510 milioni di visite a marzo 2020, rispetto a 1340 milioni di visite globali a gennaio 2020. ovviamente a causa della pandemia globale di coronavirus che, tra le altre cose, ha costretto le persone di tutto il mondo a rimanere a casa e rinunciare ai loro soliti tipi di intrattenimento all’aperto. Inoltre, milioni di scolari e studenti ora dipendono dai materiali digitali a causa della chiusura delle scuole.

Il Covid ha avuto un impatto positivo anche sulle forniture per la casa; le piattaforme di arredamento hanno avuto un aumento del traffico globale del 7% tra gennaio e marzo 2020. Complessivamente, i siti web che vendono prodotti di arredamento e arredamento per la casa online hanno generato 1700 milioni di visite a marzo 2020, rispetto a 1560 milioni di visite globali a gennaio 2020. Ampie fasce di dipendenti stanno cercando di lavorare da casa e quindi necessitano di postazioni di lavoro attrezzate.

Le piattaforme di vendita al dettaglio hanno subito un aumento del traffico globale senza precedenti tra gennaio 2019 e giugno 2020, superando anche i picchi di traffico durante le festività. Nel complesso, i siti Web di vendita al dettaglio hanno generato quasi 22.000 milioni di visite nel giugno 2020, rispetto ai 16.070 milioni di visite globali nel gennaio 2020.

