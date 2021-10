Proptech, a che punto siamo nell'innovazione del Real Estate | ZeroUno

Tendenze, protagonisti e startup del settore Real Estate: se ne parlerà in occasione del Digital Talk che si svolgerà il 28 ottobre tra le 17 e le 18.30. L’appuntamento è promosso nel contesto dell’iniziativa Proptech360, la testata del gruppo Digital360 diretta da Giovanni Iozzia, pensata per informare e permettere il confronto in merito alla cultura dell’innovazione ne mondo delle costruzioni e dell’immobiliare. Si parlerà quindi di tecnologie digitali e, in particolare, di intelligenza artificiale e Internet of things applicati al Real Estate.

Parteciperanno al digital meet, moderato da Giovanni Iozzia: Francesco Barbieri, Head of Transactions and Special Projects Italy di Covivio, Stefano Bellintani, responsabile del Joint Research Center Proptech e dell’ItalianProptech Network, docente al Politecnico di Milano, Giacomo Bertoldi, Giacomo Bertoldi Founder e Ceo di Wallliance, Luca Bovone, Founder e Ceo di Habyt, Marco Celani, Ceo di Italianway, James Dearsley, founder di Unissu, Angelica Donati, presidente e Ceo di Donati Immobiliare Group oltre che presidente di Ance giovani, Giuseppe Donvito, partner di P101 Venture, Daniele Levi Formiggini, Head of Real Estate Advisory di Neprix, Alessandro Nacci, Ceo & Key Account Manager di Sofia Locks, Chiara Tagliaro, assegnista di ricerca al Politecnico di Milano, Victor Ranieri, country manager Italia di Casavo.