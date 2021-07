Digital360 presenta Proptech360.it | ZeroUno

Proptech360.it è il nuovo portale del Network Digital360 dedicato all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale del Real Estate. Diretto da Giovanni Iozzia, esso propone ricerche, testimonianze di esperti e operatori, analisi di mercato e approfondimenti sulle tecnologie che stanno trasformando la filiera del real estate, dalla costruzione, alla vendita, fino alla gestione.

Il proptech è, infatti, il nuovo settore che include tutte quelle imprese e tecnologie che mirano a rivoluzionare il mondo del real estate in modo da adattarlo pienamente alla trasformazione digitale. Con il racconto di case history e guide pratiche, il portale intende offrire un supporto a imprese e operatori dei principali comparti del settore: residential, office, hospitality, logistic e retail.

Proptech360.it, che nasce con la partnership scientifica dell’Italian Proptech Network (l’hub che dal 2018 studia e analizza il mercato del proptech all’interno del Real Estate Center del Politecnico di Milano), sarà accompagnato da una newsletter mensile e da attività di comunicazione sui principali social network. È prevista anche una linea di podcast e una serie di eventi digitali per la diffusione della cultura dell’innovazione digitale nel real estate italiano.

“Proptech360.it – ha affermato Raffello Balocco, CEO di Digital360 – risponde alla domanda di informazione sull’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Real Estate, un settore che, dopo lo shock della pandemia, oggi può cogliere le grandi opportunità del PNRR per la ripresa sviluppando rapidamente progetti che rispettino i vincoli di sostenibilità, grazie all’utilizzo sapiente delle tecnologie digitali. Con l’ultimo nato, il Network Digital360 arriva a contare complessivamente 58 asset digitali, tra portali, canali web e newsletter, che nei primi cinque mesi del 2021 hanno attratto una media mensile di 2,8 milioni di visitatori unici”.

“La partnership scientifica tra Italian Proptech Network e Proptech360.it – ha commentato Stefano Bellintani, Responsabile Operativo dell’Italian Proptech Network (IPN) e del Joint Research Center Proptech (JRCP) del Politecnico di Milano – nasce dal comune obiettivo di rappresentare al meglio questo nuovo mercato, in particolar modo con riferimento a ciò che accade in Italia. Politecnico di Milano e Digital360 uniscono le proprie forze per contribuire alla diffusione culturale di un settore innovativo e strategico che nei prossimi anni inciderà sempre più sulla nostra economia e sul nostro sistema-Paese”.

Secondo le rilevazioni dell’Italian Proptech Network, il mercato del proptech aveva raggiunto il valore di 27 miliardi di dollari a livello globale prima della pandemia.

In Italia, il settore conta oggi oltre 160 operatori, tra startup e scaleup che offrono servizi innovativi al mondo immobiliare e delle costruzioni. Un ambito in cui il digitale è fondamentale, in particolare nella raccolta e nella gestione dei dati (dall’IoT al Big Data Analytics) e nei nuovi servizi abilitati grazie alla Blockchain.