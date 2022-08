Innovazione della PA: Digital360 acquisisce Meridiana

Digital360 per rafforzare la propria presenza nel mondo dei servizi di consulenza a supporto dell’innovazione e della trasformazione digitale della PA (un ambito già presidiato dal Gruppo tramite le società FPA, ICT LAB PA e alcune practice di Partners4Innovation) ha siglato un accordo di acquisizione di una quota pari al 51% della società Meridiana Italia.

Chi è e perché Meridiana

Meridiana opera nel campo dei servizi specialistici per la Pubblica Amministrazione, supportando enti e istituzioni nella gestione di programmi europei sul territorio nazionale e comunitario.

WHITEPAPER Come si paga con PagoPA e cosa è possibile pagare? Scopri di più PA Pagamenti Digitali

Il principale ambito di operatività di Meridiana è l’assistenza tecnica, fornita alle PA clienti, per la progettazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio di programmi e progetti a valere sui fondi strutturali europei e nazionali.

L’ingresso nel Gruppo Digital360 di Meridiana consente di perseguire più velocemente un duplice obiettivo: cogliere l’opportunità di un mercato in forte crescita, grazie anche alle importanti risorse finanziarie arrivate tramite il PNRR, e fornire il proprio contributo alla trasformazione e al rinnovamento della PA, obiettivo di straordinaria importanza per l’intero Paese.

Meridiana ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con un valore della produzione di 4,7 milioni di euro, un Ebitda adjusted di 0,8 milioni di euro e una posizione finanziaria netta (PFN) debitoria per circa 0,8 milioni di euro.

La semestrale 2022 (non soggetta a revisione esterna) registra un ulteriore incremento dell’attività, con ricavi pari a circa 2,8 milioni di euro, un Ebitda di oltre 600 mila euro e un miglioramento della PFN – Posizione finanziaria netta nel semestre per circa 1 milione di euro dovuto principalmente al cash flow operativo generato.

Il contesto di mercato e i commenti

Secondo Assoconsult, il settore della consulenza in Italia ha generato un fatturato complessivo di oltre 5 miliardi di euro nel 2021: le previsioni per il 2022 evidenziano l’aspettativa di un’accelerazione nel tasso di crescita, intorno al 10%, anche grazie alle prime ricadute positive dall’attuazione del PNRR.

In questa cornice la Pubblica Amministrazione che per molti anni aveva generato una domanda di consulenza molto contenuta, anche a causa della spending review, si presenta come uno dei settori che sta sostenendo maggiormente la ripresa del mercato post pandemia. La gestione dei progetti legati al PNRR si prevede contribuirà anche nel corso dei prossimi anni a qualificare l’importanza della consulenza nel settore pubblico. All’interno di questo quadro, il mercato potenziale in Italia della sola assistenza tecnica ai programmi finanziati, ambito in cui opera Meridiana, supera nel periodo in questione i 2 miliardi di euro, di cui oltre i tre quarti destinati a supportare i programmi delle regioni meno sviluppate.

“Con l’ingresso di Meridiana – dichiara Gabriele Faggioli, CEO di Digital360 – il Gruppo Digital360 prosegue il percorso iniziato con FPA e Partners4Innovation, e poi con ICT LAB PA, in una strategia che vede il trasferimento di modelli di successo nella transizione digitale dal mondo privato al mondo pubblico. Intendiamo investire anche sulle risorse umane provenienti dalle regioni del meridione, per aumentare la diffusione su tutto il territorio nazionale della transizione digitale nella PA.”

“La scelta della confluenza in Digital360 – aggiunge Antonio Imbrogno, fondatore di Meridiana – incrocia la necessità di sviluppare da parte di Meridiana Italia un nuovo modello di supporto alla PA, che integri sempre di più le soluzioni digitali nei processi di programmazione e gestione degli investimenti. Questa operazione garantirà di mettere a fattor comune quel mix di competenze e professionalità necessarie per dare vita ad un centro di eccellenza specializzato nei servizi innovativi alla PA con un focus specifico nel Mezzogiorno. Per garantire una ripresa sostenibile e resiliente di questa area del Paese è indispensabile mettere al centro la trasformazione digitale della PA”.

“Aiutare con l’assistenza tecnica il successo dei programmi europei, gli investimenti nella transizione digitale ed il miglioramento delle competenze e dell’interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, è la base per la prosperità futura dell’intera nazione” conclude Carlo Flamment, socio di Meridiana.

I dettagli dell’acquisizione

L’acquisizione del 51% Meridiana avverrà a un prezzo composto da una componente fissa e una variabile.

La prima componente è stata determinata in 3,3 milioni di euro, che saranno corrisposti come segue: fino a un massimo di 0,62 milioni di euro in azioni Digital360, il cui valore unitario sarà determinato dalla media dei prezzi ufficiali del titolo nei tre mesi precedenti al closing; per l’importo di 1,57 milioni di euro per cassa al closing; per l’importo di 1,15 milioni di euro per cassa entro 12 mesi dal closing.

La seconda componente verrà determinata in una somma pari al 51% della PFN di Meridiana calcolata alla data dell’ultimo giorno del mese precedente al closing. Tale importo, se positivo (credito), verrà erogato interamente per cassa da Digital360 ai venditori, se negativo (debito), verrà da essi (proporzionalmente alla quota da loro posseduta) retrocesso a Digital360 a riduzione della componente fissa di cui al punto precedente.

Il closing dell’operazione è previsto per il mese di novembre 2022.