Protezione server Linux e cloud container: Sophos integra Capsule8 | ZeroUno

Sophos ha acquisito Capsule8, società attiva dal 2016 nell’ambito delle soluzioni per la visibilità, il rilevamento e la risposta runtime per server e container Linux sia on-premise che in cloud.

Più nello specifico, Capsule8 si dedica esclusivamente allo sviluppo della sicurezza di Linux e si è affermato come punto di riferimento nel mercato, con una crescita del fatturato del 77% nell’anno fiscale concluso il 31 marzo 2021.

Spinto dalla sensibile crescita delle piattaforme cloud, Linux è diventato il sistema operativo dominante per i workload dei server. La soluzione progettata per alte prestazioni a basso impatto di Capsule8 è ideale per i server Linux, in particolare quelli utilizzati per workload su larga scala, infrastrutture di produzione e archiviazione di dati aziendali critici.

Sophos sta integrando la tecnologia Capsule8 nel suo Adaptive Cybersecurity Ecosystem (ACE), lanciato di recente, fornendo una soluzione di sicurezza per server Linux e per i container cloud potente e leggera da inserire in questa piattaforma open.

Sophos includerà anche la tecnologia Capsule8 nelle sue soluzioni Extended Detection and Response (XDR), nei prodotti per la protezione dei server Intercept X e nei servizi Sophos Managed Threat Response (MTR) e Rapid Response.

Ciò amplierà e migliorerà ulteriormente il data lake di Sophos e fornirà informazioni continue e aggiornate per la ricerca avanzata delle minacce, le operazioni di sicurezza e le pratiche di protezione dei clienti.

“Sophos – ha affermato Dan Schiappa, chief product officer, Sophos – protegge già più di due milioni di server e oltre 85.000 clienti in tutto il mondo e in questo ambito il nostro business è cresciuto di oltre il 20% all’anno. La protezione completa del server è una componente cruciale per qualsiasi strategia di sicurezza informatica davvero efficace per aziende di ogni dimensione, consce della sua importanza soprattutto nel momento in cui un numero sempre maggiore di workload si sposta nel cloud. Con Capsule8, Sophos offrirà soluzioni avanzate e differenziate atte a proteggere gli ambienti server e potenzia la propria posizione di fornitore leader di sicurezza informatica globale”.

“Capsule8 – ha dichiarato John Viega, CEO, Capsule8 – è la prima piattaforma di rilevamento e risposta appositamente creata per Linux. Forniamo ai team di sicurezza la visibilità cruciale di cui hanno bisogno per proteggere l’infrastruttura di produzione Linux da comportamenti indesiderati, affrontando allo stesso tempo problemi di costi, prestazioni e affidabilità. Abbiamo sviluppato nuovi approcci per fornire sicurezza runtime in un modo molto più sicuro ed economicamente efficiente di chiunque altro nel settore. Con la tecnologia Capsule8, le aziende non sono più costrette a scegliere tra stabilità del sistema e rischio per la sicurezza. Data la crescita e la natura mission-critical degli ambienti Linux e il panorama delle minacce mirate in rapida evoluzione, le aziende devono essere sicure che i loro ambienti Linux siano sia performanti che sicuri”.

“Capsule8 basa la propria proposta sul concetto che per fornire sicurezza di livello enterprise adatta ai sistemi Linux sia necessaria l’implementazione di componenti progettati specificamente per quell’ambiente. Questi componenti sono in grado di realizzare compromessi tra sicurezza e prestazioni quando necessario in modo più agile, al fine di raggiungere i livelli desiderati di resilienza e protezione. Mentre le aziende si muovono verso concetti come la distribuzione di servizi basata su cloud e DevOps, gli ambienti di elaborazione sottostanti si spostano notevolmente verso Linux come ambiente di esecuzione frequente. Per i team di sicurezza, che spesso hanno più familiarità con i concetti incentrati su Windows, ciò rappresenta una potenziale sfida: esistono richieste, concetti e pratiche diverse per Linux. Questo è lo spazio dove Capsule8 si posiziona con la sua offerta di sicurezza degli endpoint, combinando un’architettura ottimizzata per Linux con più funzionalità rivolte alla sicurezza aziendale e ai team operativi IT” ha commentato Fernando Montenegro, principal reserarch analyst di 451 Research, parte di S&P Global Market Intelligence, in riferimento alle soluzioni di Capsule8.