Domenico Casalino entra in Cyber Partners con il ruolo di Strategic Advisor per le attività in Italia.

Il suo arrivo conferma il programma di ampliamento e sviluppo del perimetro d’azione dell’azienda nei settori pubblico e privato. In particolare, è stato annunciato che le competenze di Casalino saranno strategiche per lo sviluppo dei servizi business critical e mission critical che Cyber Partners fornisce ai propri clienti.

Cosa ha spinto Domenico Casalino a scegliere Cyber Partners? “L’elevato profilo degli specialisti di Cyber Partners e il suo posizionamento. Il team di specialisti ha non solo profonda competenza ed esperienza, ma anche la consapevolezza che la cybersecurity è un tassello fondamentale per la sicura continuità operativa delle Organizzazioni pubbliche e private, per la prevenzione delle frodi e per la compliance. Il posizionamento di Cyber Partners nel Gruppo Rina ne amplia enormemente lo scopo e lo spettro di azione supportando le organizzazioni clienti ad assumere la migliore postura di sicurezza e grazie all’impiego dei migliori specialisti, strumenti e servizi, supportandole lungo il percorso di consolidamento della compliance.”

Paolo Capozucca CEO di Cyber Partners e Senior Director della divisione Cyber Security di Rina aggiunge: “L’arrivo di Domenico Casalino consolida ulteriormente il percorso di crescita di Cyber Partners. Siamo certi che con la sua lunghissima esperienza in diversi settori dell’ambito pubblico, Cyber Partners e la divisione Cyber Security del gruppo Rina potranno essere protagonisti anche nell’ambito dei grandi progetti di security transformation in ambito PNRR”.

Senior advisor ICT, procurement e logistica, nella sua lunga carriera Domenico Casalino è stato direttore dei sistemi informativi del Tesoro, direttore dei sistemi informativi di Enav, e amministratore delegato di Consip e di Techno Sky. È autore di varie pubblicazioni e di seminari in materia di ICT e cybersecurity, procurement e logistica.