Attacco hacker Regione Lazio: out il sito per prenotare i vaccini

È di circa un’ora fa il Tweet della Regione Lazio che dichiara un attacco informatico al proprio sito http://www.regione.lazio.it che rende di conseguenza irraggiungibile anche quello per la prenotazione dei vaccini.

È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il potrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà. — Regione Lazio (@RegioneLazio) August 1, 2021

“Questo è un attacco hacker molto potente, molto grave, è tutto out, è sotto attacco tutto il ced regionale”, sono le prime dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Ed è un attacco senza precedenti per il sistema informatico della Regione. Le procedure di registrazione possono subire rallentamenti. Sto andando a fare un sopralluogo per verificare la situazione”.

Ovviamente sono state allertate le forze dell’ordine e in particolare la Polizia Postale.

La sanità nel mirino dei cybercriminali

Non è un fenomeno recente: già da diversi anni la sanità è nel mirino dei cybercriminali, ma il Covid sta rappresentando una vera e propria manna per chi sfrutta la vulnerabilità dei sistemi sanitari. Do solo un numero: il Dipartimento della Sanità statunitense ha registrato 366 violazioni nel secondo semestre 2020 rispetto alle 270 del primo semestre: una crescita del 36% e risultano triplicati i record compromessi: 21,3 milioni contro 7,13 milioni.

Gli interessi in gioco sono tanti e possiamo accorparli in due macroambiti: interessi economici e interessi politici.

La sanità fa gola e parecchio, i dati sanitari hanno un mercato molto lucroso nel dark web (una cartella clinica può essere valutata anche 250 dollari) e il dark web è il regno delle truffe: vaccini o pseudo tali venduti a 500 dollari a dose! Ma non è solo un interesse economico, la sanità è nel mirino degli hacker nation-state che operano con l’obiettivo di minare la credibilità di istituzioni, agenzie nazionali o per operare ricatti su singoli esponenti politici. Non per niente Cina e Russia sono sempre in cima alla lista dei sospettati degli attacchi più eclatanti come quello all’EMA dello scorso anno.

E non si può escludere che dietro a questo attacco alla Regione Lazio vi siano i “no Vax” visto il pesante impatto che ha sul sistema di vaccinazione della Regione.

Un’attenzione, quella alla cybersecurity, che deve quindi essere massima sia a livello di singole organizzazioni sia a livello di sistema paese, anche perché la sanità è investita da una profonda trasformazione che, come accade per le imprese, abbatte i confini: ospedali e casa di cura sempre più affollati di apparati collegati in rete, intensa interconnessione dei sistemi sanitari e poi la sanità del futuro, più territoriale e meno ospedale-centrica. Tutte tendenze che aumentano la vulnerabilità dei sistemi e che richiedono un ripensamento della strategia di protezione.

In un incontro organizzato in aprile da Digital360 OnTV, Ivano Gabrielli, Primo dirigente della Polizia di Stato e Direttore della III Divisione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni (CNAIPIC), affermava: “Dobbiamo avere una presa di coscienza sulle minacce cyber verso le informazioni e i sistemi finanziari, nel 2020 abbiamo assistito ad un incremento del 12% degli attacchi alla sanità con rischi significativi”.