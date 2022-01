5G, il progetto di ricerca tra Ericsson e Porsche | ZeroUno

Ericsson ha implementata una rete privata 5G in uno dei centri Porsche, inaugurando così una nuova era di produzione da remoto che vede protagonista il noto brand di auto. La rete 5G standalone (SA) di Ericsson opera su uno spettro di frequenze ad uso privato, fornendo connettività wireless ad alta velocità, latenze ultra-basse ed enormi capacità di gestione dei dati.

“In vista della fabbrica del futuro, la produzione di Porsche sta sperimentando una trasformazione digitale completa. Nel processo, siamo guidati dalla nostra visione: smart, snella e verde. La tecnologia 5G è uno degli elementi chiave alla base della nostra Smart Factory” ha dichiarato Albrecht Reimold, Membro del Consiglio di amministrazione, Produzione e Logistica di Porsche AG.

La rete 5G dedicata sarà sperimentata nella cella tecnologica del reparto carrozzeria della Porsche Macan e permetterà il controllo delle soluzioni di robotica in tempo reale e senza cavi. Il 5G permette anche la trasmissione di enormi quantità di dati tra altri macchinari presenti nello stabilimento, addetti alla produzione e veicoli, attraverso una trasmissione sicura, flessibile e affidabile delle informazioni in tempo reale.

Gerd Rupp, Chairman of the Executive Board, Porsche Leipzig, ha commentato: “L’area dedicata al 5G offre un’eccellente opportunità per testare casi d’uso in un contesto di produzione ed è un importante passo in avanti verso i processi produttivi del futuro.”

Le nuove funzionalità di automazione avranno un impatto significativo sulla produzione in Porsche, garantendo numerosi vantaggi all’azienda e ai suoi professionisti, tra cui una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro e più efficienza: tempi di produzione più rapidi, costi ridotti e maggiore qualità.

Åsa Tamsons, Head of Business Area Technologies and New Businesses di Ericsson, ha aggiunto: “Ericsson è orgogliosa di lavorare con aziende leader come Porsche nelle loro fabbriche intelligenti, e di fornire loro le soluzioni 5G e le Private Network leader nel mondo. La connettività 5G può favorire il prossimo passo nella trasformazione digitale della manifattura, rendendola più efficiente ed efficace. Le reti private di Ericsson abilitano una maggiore produttività, sicurezza e flessibilità in una varietà di settori, dalla produzione, all’estrazione mineraria, al petrolifero e oltre”.