Traduzione dal vivo, ecco la nuova soluzione Cedat85 - RWS | ZeroUno

Grazie alle tecnologie di identificazione della lingua e sintesi vocale di Cedat85 e alla piattaforma di traduzione automatica di RWS, la nuova soluzione di trascrizione e traduzione in tempo reale per qualsiasi tipo di riunione o evento online trasforma il parlato e l’audio dal vivo in testo e lo traduce in oltre 130 lingue, eliminando le barriere linguistiche.

La soluzione, disponibile in tutto il mondo, è già integrata con l’intero portafoglio di soluzioni di Cedat85 ed è adatta per consigli di amministrazione, interviste, assemblee, sessioni parlamentari, conference call e per tutte le iniziative e i settori che richiedono soluzioni di trascrizione e traduzione; può essere personalizzata per qualsiasi ambiente in cui si svolgono discussioni dal vivo e fornisce una piattaforma che consente la partecipazione anche alle persone con disabilità.

Cedat85 ha inserito questa funzionalità nel suo innovativo dispositivo Cabolo che, senza bisogno di connessione a Internet, può trascrivere e tradurre qualsiasi verbalizzazione che richiede massima riservatezza in tempo reale e in modo protetto, mantenendo le conversazioni crittografate e archiviate in modo sicuro.

“Amiamo le sfide, consapevoli che la nostra tecnologia – ha affermato Enrico Giannotti, CEO di Cedat85 – è in grado di supportare al meglio le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo unito le nostre competenze a quelle di RWS in una partnership che offre grandi benefici e risultati strategici, grazie a una soluzione di trascrizione e traduzione di altissimo livello, per qualsiasi tipo di riunione, in qualsiasi settore”.

“Gli eventi dal vivo in genere si svolgono in una lingua, limitando le dimensioni del pubblico. Con l’aumento esponenziale degli incontri e degli eventi online, le aziende hanno ora l’opportunità di rivolgersi a un pubblico globale” ha spiegato Thomas Labarthe, Presidente di RWS.

Basata su oltre 20 anni di esperienza, Language Weaver è la tecnologia di traduzione automatica di RWS che traduce istantaneamente e in modo sicuro in 130 lingue, compreso russo, cinese (semplificato) e coreano. Le tecnologie di identificazione della lingua e sintesi vocale di Cedat85 sono state sviluppate negli ultimi 35 anni e sono utilizzate da alcuni dei più grandi marchi del mondo.