NFT, così gli Eatable Token promuovono l'eccellenza italiana | ZeroUno

Smiling, società che sviluppa piattaforme software proprietarie in ambito MarTech e attiva nella realizzazione di applicazioni per gli NFT – Non Fungible Token ha lanciato il progetto Eatable token di Italiaregina.it, lo shop online verticale per la vendita all’estero di eccellenze alimentari italiane.

All’estero centinaia di milioni di clienti faticano a trovare i nostri prodotti perché molte delle aziende italiane sono spesso troppo piccole per sfruttare canali distributivi adeguati. ItaliaRegina.it ha avviato 2018 un e-commerce che rivende prodotti italiani alimentari solo all’estero.

ItaliaRegina ha chiesto a Smiling di realizzare un’idea decisamente innovativa per attrarre un maggior numero di nativi digitali come Millennial e Zoomer che oggi è pronta a lanciare sul mercato: gli Eatable Token.

Essi sono NFT tematici dedicati ai nostri prodotti alimentari tipici più iconici, immagini e video unici, creati ad hoc, che vengono proposti agli appassionati di NFT e che, oltre alla possibilità di essere comprati/venduti sui diversi mercati, offrono anche un ritorno concreto: un voucher da riscattare sul sito di Italiaregina.it in modo da trasformare un codice fatto di “0101” in un prodotto incredibile da degustare a casa propria, in Svezia come negli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di questo progetto – ha commentato Giorgio D’Amore, Amministratore e socio fondatore di Smiling – perché in qualche modo è un cerchio che si chiude. Un prodotto alimentare diventa un’immagine iconica, divertente e a volte utile, e poi si trasforma nuovamente in un prodotto che il cliente può realmente mangiare a casa propria. Il tutto con pochi click. È un valore concreto sia per chi acquisterà un Eatable Token la prima volta (l’utente riceverà un voucher univoco di pari importo) sia per i successivi buyer che a loro volta riceveranno uno sconto da utilizzare su ItaliaRegina.it”.

Attualmente sono stati lanciati i primi 10 NFT della “Pasta Collection” ma molti altri ne seguiranno anche dedicati ad altri prodotti “ambassador” del made in Italy: sono immagini decisamente invoglianti ma corredate anche da frasi e didascalie ironiche (anche di personaggi famosi) che vogliono offrire qualche piccola “pillola di cultura” sulla vera arte italiana di mangiare bene.