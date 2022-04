Nello stabilimento di Rubbiano, nel quale Barilla produce 120.000 tonnellate l’anno di sughi e pestati, l’efficienza operativa viene garantita da soluzioni sviluppate da Siemens e dal suo partner IT Core, nelle quali IT e OT trovano nuove forme di integrazione

Un progetto a sei mani, che ha visto coinvolti Siemens, il suo partner IT Core e il cliente Barilla.

Obiettivo: rendere più efficiente lo stabilimento Barilla di Rubbiano, nel quale vengono prodotti sughi, salse e pestati, completato nel 2018 e con una capacità produttiva di 120.000 tonnellate di sugo all’anno.

L’esigenza espressa era quella di ridurre i tempi di inattività, rendere disponibile una rete di comunicazione scalabile e flessibile, in grado di gestire un elevato numero di dati, garantendo elevati standard di cybersecurity e abilitando l’implementazione di sistemi di controllo da remoto e di teleassistenza sicuri e strutturati.

È in questo progetto che si realizza la reale collaborazione tra i mondi IT e OT di Barilla, facendoli interfacciare in maniera funzionale.

Un progetto che ha visto Siemens e IT Core lavorare fianco a fianco con i responsabili IT e OT di Barilla, con l’obiettivo di far comprendere la portata delle soluzioni tecnologiche proposte e dunque mettendo l’azienda in grado di valutare quale soluzione e quale scenario implementativo rispondessero al meglio alle sue effettive esigenze.