Quali sono i vantaggi di uno ERP in cloud | ZeroUno

Anche nell’attuale contesto, sempre più digitalizzato, in cui le tecnologie abilitano nuove funzionalità e nuove soluzioni per favorire il business e la crescita delle aziende, l’ERP resta uno strumento fondamentale per assicurare efficienza e produttività. Ma è necessaria, se non oggi a breve, un’evoluzione che si traduce con il passaggio al cloud dell’ERP, in modo da renderlo adeguato alle nuove esigenze che ogni imprenditore deve affrontare per restare competitivo. Con Marco Todesco, Sales Manager di ICM.S, in questo podcast prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP, si analizza proprio questo cambiamento da introdurre nel modo di lavorare delle aziende, comprendendo meglio cosa esso comporta e soprattutto i vantaggi che può portare nel breve e nel lungo periodo.

Ascolta “Quali sono i vantaggi di uno ERP in cloud” su Spreaker.