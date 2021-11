Quali server sono necessari per il cloud ibrido? | ZeroUno

Come confermano gli ultimi dati dell’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano, le aziende italiane stanno accelerando il loro percorso verso il cloud ibrido ma per seguire questo percorso è necessario disporre on premise di server che possano sostenere l’approccio ibrido. Su questo tema riportiamo il punto di vista di Federico Menichetti, Manager of Server Sales di IBM Italia che ne ha parlato proprio in occasione del lancio del primo server basato sul nuovo processore Power 10.

