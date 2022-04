Ancora oggi troppe piccole e medie imprese considerano un ERP al di là della loro portata o troppo oneroso da adottare.

In realtà, oggi tutte le imprese, di qualunque dimensione e in qualunque settore operano, hanno bisogno di strumenti che le aiutino a strutturare i loro processi, aumentare l’efficienza, migliorare la collaborazione, rendere più efficaci i processi, allineare operatività e business e supportare percorsi di crescita aiutandole a muoversi, finalmente, secondo logiche data-driven.

Grazie al cloud e a un approccio SaaS, oggi anche le PMI possono beneficiare dei vantaggi di un sistema ERP integrato, moderno, flessibile come Business Central Online e di tutta la sicurezza offerta dal Cloud Microsoft Azure.

In questo podcast, Valentina Fantauzzi, responsabile della divisione Microsoft Dynamics 365 Business Central di Agic Technology spiega come Agic ha messo a punto una metodologia che permette di ridurre tempi e costi di avvio di Business Central online.

Una metodologia – e un approccio – che Agic definisce Plug&Play perché consente di essere pronti e operativi, scegliendo tra tre diversi pacchetti, modulari rispetto alle esigenze.

Una soluzione dunque ideale per start-up, scale-up company e piccole e medie imprese.

Una soluzione che rappresenta una opportunità per i reseller che hanno a disposizione uno strumento per essere più ancora più vicini ai loro clienti.

Ascolta “Nessuna azienda è troppo piccola per un ERP, se l’ERP è Plug&Play” su Spreaker.