L’integrazione ERP-IoT per avere processi produttivi più veloci, ricchi di dati e reattivi | ZeroUno

Maggiore visibilità del processo produttivo, migliore comprensione del business e decision making più consapevole e data-driven: sono questi i vantaggi dell’integrazione ERP-IoT di cui le aziende possono oggi beneficiare compiendo una evoluzione tecnologica e operativa al proprio interno. Non si tratta di una trasformazione immediata né banale ma è questa la direzione che sta prendendo il mercato attuale in cui proliferano dispositivi intelligenti e connessi in grado di arricchire i dati che alimentano i software ERP con informazioni utili e real time, essenziali per la transizione verso una gestione più proattiva dell’azienda.

Quando i processi produttivi vengono integrati con i dati di campo, grazie all’IoT, e a loro volta ‘arricchiti’ con i dati derivanti dal business, l’ERP assume un ruolo ancora più fondamentale nell’incremento della competitività di un’azienda aumentandone anche la reattività, preziosa soprattutto nell’approvvigionamento componenti guidato da sensori, nella gestione ottimizzata delle manutenzioni e nel monitoraggio delle consegne.

Questa potente e fondamentale evoluzione dell’ERP grazie all’IoT è il tema di questo podcast realizzato da Digital360 in collaborazione con SAP e che vede come protagonista Andrea Beschi, Data Architect di Clarex – Regesta LAB.

