Iot, tutte le opportunità per fare innovazione in sicurezza | ZeroUno

L’IoT è un elemento chiave per la trasformazione digitale dei processi industriali e aziendali. Un’opportunità di innovazione da cogliere per crescere e mantenersi competitivi sul mercato, usufruendo delle misure disponibili come quelle previste dal piano Transizione 4.0. È importante però non trascurare gli aspetti legati alla sicurezza e alla protezione dei dati.

Questa puntata è stata l’occasione per approfondire queste tematiche. Durante l’incontro sono stati analizzati gli strumenti offerti dalla normativa per supportare l’adozione di soluzioni IoT, si è discusso del sentiment degli imprenditori per queste innovazioni e si è fatto il punto relativamente agli impatti sul business, fornendo anche consigli pratici sull’indispensabile fronte della cyber security.

Ospiti:

– Gabriele Faggioli, CEO Gruppo Digital 360

– Alessio Pennasilico, Practice leader Information & Cyber Security Advisory P4I

– Enzo Maria Tieghi, AD di ServiTecno

– Alvise Biffi, CO Founder & CEO di Secure Network

– Giulio Salvadori, direttore Osservatori IoT e Connected Car & Mobility Politecnico di Milano

Ha condotto Nicoletta Pisanu, giornalista di Digital360.

Ascolta “Iot, tutte le opportunità per fare innovazione in sicurezza” su Spreaker.