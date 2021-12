Investimenti in startup: superato il miliardo di euro | ZeroUno

1,46 miliardi di euro e +118% rispetto al 2020. Per la prima volta gli investimenti in startup in Italia superano il miliardo e, soprattutto, raddoppiano rispetto al 2020. Un importante segnale di discontinuità, che per la prima volta inizia a ridurre il distacco dagli altri principali paesi europei, che, da tempo, hanno ecosistemi startup più ricchi e vivaci.

