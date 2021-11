Il connubio IIoT e cloud per il digital manufacturing post pandemia | ZeroUno

Con l’Industry 4.0, per le fabbriche è iniziata una corsa alla digitalizzazione dei processi produttivi in cui l’IIoT ha giocato un ruolo fondamentale abilitando la presenza di dispositivi e apparecchiature in grado di interconnettersi e scambiarsi dati tramite Internet, dati utili per sviluppare controlli ed analisi predittive finalizzate a raggiungere una maggiore efficienza, ma anche produttività e sostenibilità.

Il cloud non fa che potenziare i già evidenti vantaggi che l’IIoT porta alle smart factory offrendo e rendendo accessibili servizi e strumenti per valorizzare maggiormente i dati raccolti sul campo e abilitando nuovi modelli di business basati sulla servitizzazione e, allo stesso tempo, contribuendo in maniera decisiva alla ripresa delle aziende nel post pandemia assicurando loro flessibilità e iperscalabilità.

In questo scenario si innesta la tecnologia 5G che, unita all’IoT, sarà sempre più in grado di potenziare il business accelerando l’innovazione, con soluzioni che spaziano dall’AI ai sistemi di automazione intelligente, dalla realtà virtuale ai droni.

Assieme a Martina Di Lorenzo, Sales Account Manager di Var BMS, in questo podcast prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP, si guarda alle tante opportunità oggi offerte dal connubio IIoT – Cloud al manufacturing e alle ulteriori prospettive di innovazione in arrivo.

