Il cloud come abilitatore di modelli di business vincenti nel new normal | ZeroUno

Mentre le aziende si organizzano per rispondere alle sfide dell’economia digitale e perseguire i propri obiettivi di crescita sviluppando nuovi modelli di business, il mondo IT si trova costretto ad intraprendere iniziative sempre più all’avanguardia per soddisfare le nuove esigenze a supporto dei processi aziendali. Spesso ciò significa trovarsi a valutare tra diverse strade da percorrere, aggiornarsi sui trend del mercato ma allo stesso tempo decidere con molta concretezza e mantenendo i piedi per terra che genere di tecnologie e di strumenti adatti al singolo contesto adottare per favorire e non ostacolare la trasformazione aziendale in atto. Tutto avviene in 4 fasi – Pianificare, Finanziare, Eseguire ed Estendere – ma le prime due sono cruciali ed è su di esse che focalizza l’attenzione Aldo Foroncelli, Business Development Senior Manager di Qintesi, protagonista di questo podcast ideato da IT-Link e Qintesi in collaborazione con Digital360 parte di una serie dedicata al ruolo delle tecnologie nella trasformazione digitale.

Ascolta “Il cloud come abilitatore di modelli di business vincenti nel new normal” su Spreaker.