Come allineare vendite e operation per garantire una migliore customer experience | ZeroUno

Nella New Reality ciò che conta non sono più tanto i prodotti ma l’esperienza end to end che si propone al cliente, un trend già presente da anni ma che la pandemia ha trasformato in regola di mercato. Le aziende si sono quindi trovate a dover adattare tutta la supply chain e le operations per fare in modo di soddisfare le alte aspettative dei clienti che si rivelano sfidanti soprattutto in termini di personalizzazione. Nel far convergere in un’unica nuova riorganizzazione aziendale flessibilità, velocitá e customizzazione la tecnologia diventa un fondamentale alleato delle imprese fornendo strumenti innovativi, facilmente fruibili e adeguabili a diversi contesti in grado di supportare una digital transformation che aiuti le aziende a diventare in grado di costruire una vera customer centric supply chain che assicuri loro alti livelli di competitività per il futuro. Di questa evoluzione racconta Federica Federici, Speciality Director Customer Experience di Altea UP, in questo podcast prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP esplorando approfonditamente le tante opportunità che le aziende hanno per vincere la sfida del new normal.

Ascolta “Come allineare vendite e operation per garantire una migliore customer experience” su Spreaker.