2 miliardi di euro. Sono gli investimenti in Analytics delle imprese italiane nel 2021 | ZeroUno

Gli investimenti in Analytics delle imprese italiane continuano a crescere e, nel 2021, hanno superato per la prima volta i 2 miliardi di euro. Sono i dati riportati dall’Osservatorio Big Data del Politecnico di Milano che testimoniano un’attenzione crescente verso strumenti di analytics, con investimenti per il 50% destinati alle soluzioni applicative, per il 30% ai servizi, e per il rimanente 20% all’infrastruttura tecnologica.

Ascolta “2 miliardi di euro. Sono gli investimenti in Analytics delle imprese italiane nel 2021” su Spreaker.