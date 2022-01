IIoT: il nuovo sistema di rilevazione di Siemens | ZeroUno

Siemens ha presentato Sitrans SCM IQ, nuova soluzione di Industrial Internet of Things (IIoT) per lo Smart condition monitoring. La app Sitrans SCM IQ permette di rilevare e prevenire potenziali problemi in uno stadio iniziale, riducendo di conseguenza i costi di manutenzione e i fermo-impianti imprevisti, e aumentando la produttività.

I multisensors wireless Sitrans MS200 costituiscono la base hardware per l’installazione su macchinari come pompe, riduttori, compressori e alberi motore, all’interno dei quali essi raccolgono dati su vibrazioni e temperatura.

Attraverso una connessione Bluetooth, queste informazioni vengono inviate al gateway Sitrans CC220, dove vengono dapprima criptate per poi essere trasmesse al cloud, che nel caso specifico è MindSphere, la soluzione “IIoT-as-a-Service” di Siemens.

La rilevazione di una condizione di anomalia da parte della app Sitrans SCM IQ si basa sul machine learning. Il sistema monitora e analizza in maniera costante tutti i valori ricevuti dai sensori e rileva in anticipo variazioni sul normale stato di funzionamento della macchina. Notifiche relative alle anomalie vengono inviate via SMS e/o e-mail, a seconda delle impostazioni di configurazione e del gruppo di utenti definito.

L’app è in grado di documentare gli errori nel funzionamento della macchina ed informarne un circoscritto numero di utenti. Il sistema Sitrans SCM IQ comprende multisensors, gateway e un’applicazione, e può essere usato in tutti gli impianti industriali con componenti meccanici vibranti e/o rotativi.

I multisensors Sitrans MS200 sono caratterizzati da un solido e compatto design industriale con un elevato grado di protezione IP68. La comunicazione Bluetooth rende superfluo l’impiego di cavi, ciò semplifica enormemente l’installazione e la messa in servizio.

L’alimentazione è fornita da batterie industriali sostituibili, che consentono una lunga durata. Il gateway industriale Sitrans CC220 garantisce una comunicazione sicura tra il Multisensor ed il cloud.

Inoltre, è compatibile con un’installazione all’interno di un quadro elettrico e dispone di un’antenna Bluetooth esterna. La trasmissione dati ad alta frequenza di campionamento consente un’analisi accurata e affidabile.

La mobile web app di Sitrans SCM IQ visualizza gli stati dei sistemi e dei componenti monitorati attraverso l’uso di grafici, ovunque e in qualsiasi momento.

Infine, Sitrans SCM IQ è scalabile, ciò significa che può monitorare un singolo asset oppure tutte le macchine dell’impianto.