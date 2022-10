Novellini: migrare a SAP S/4HANA e abbracciare il cloud come chiave competitiva

La nuvola diventa sempre più spesso il mezzo per evolvere i sistemi informativi aziendali a supporto degli obiettivi strategici per la crescita del business. Tra gli esempi concreti, il caso di successo sviluppato da Novellini in collaborazione con IT-Link, società del Gruppo Qintesi mette al centro la migrazione a SAP S/4HANA e la volontà di abbracciare il cloud come chiave competitiva. Fabio Ricci, IT Manager, Novellini, e Paolo Rigaldi, Executive di Qintesi, raccontano i dettagli del progetto.