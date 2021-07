Accordo tra Accenture ed Ethica Consulting Group, tutti i dettagli | ZeroUno

Accenture, secondo quanto siglato in un recente accordo, intende acquisire Ethica Consulting Group, un gruppo di aziende tecnologiche con sede in Italia che offre soluzioni software avanzate e servizi professionali. Questa acquisizione consoliderà il ruolo di Accenture stessa nel supportare i clienti nei loro processi di digital transformation e abilitarli allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi con le soluzioni SAP basate su cloud.

Con base a Treviso e sedi operative in diverse città in Italia, Ethica Consulting Group è organizzata in tre società affiliate (ICM.S, Altevie Technologies e Espedia) ciascuna specializzata in aree specifiche dell’offerta e dei servizi tecnologici SAP e riconosciuta come SAP Platinum Partner.

Le società del Gruppo Ethica aiutano le aziende a trasformare i propri processi definendo e implementando soluzioni di business con tecnologie SAP abbinate a competenze specifiche in diversi mercati quali quello manifatturiero, della distribuzione e dei servizi. L’adozione di queste tecnologie aiuterà le aziende ad aumentare l’efficienza e a offrire una migliore esperienza al cliente.

“I talenti e le risorse che entreranno a far parte di Accenture – ha dichiarato Alessandro Marin, alla guida di Accenture Technology per Italia, Europa Centrale e Grecia – ci permetteranno di ampliare le nostre competenze SAP in Italia e di rendere le aziende più agili e produttive. Le competenze e le esperienze significative del Gruppo Ethica vanno a completare le nostre conoscenze tecniche e di settore e saranno preziose per i nostri clienti in Italia nel processo che le sta portando a diventare imprese sempre più intelligenti, oltre a permettere loro di sfruttare appieno il potenziale del cloud”.

“Continuiamo ad investire in Italia come bacino di eccellenza per l’innovazione e rafforziamo la nostra capacità di aiutare le aziende italiane ad accelerare il loro percorso di trasformazione. I professionisti del Gruppo Ethica entreranno a far parte di un team in cui continueranno a valorizzare il loro ingegno e il loro talento e contribuiranno a sviluppare progetti importanti per il business dei nostri clienti”, ha affermato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia.

“Stiamo assistendo – ha aggiunto Ilio Sanguin, Presidente e fondatore di Ethica – a una crescente domanda da parte delle aziende di innovazione e di servizi tecnologici end to end a supporto della loro trasformazione digitale per rimanere competitive. Questo accordo consentirà a Ethica di combinare i propri valori e la propria eccellenza in ambito SAP nel mercato italiano con le capability e il network di Accenture a livello globale, dando la possibilità ai nostri collaboratori di evolvere nel loro percorso professionale e consentendo ai nostri clienti di accedere ad una gamma più ampia di servizi e competenze che li aiuteranno a realizzare il pieno valore dei loro investimenti in tecnologie SAP.”

Fondata oltre 20 anni fa Ethica Consulting Group ha lavorato con successo con moltissimi clienti, con particolare attenzione alle imprese italiane di medie dimensioni. I circa 400 specialisti SAP dell’azienda entreranno a far parte dell’Accenture SAP Business Group in Italia per rispondere alla crescente domanda a livello locale di soluzioni SAP basate su cloud, beneficiando al contempo dell’accesso alle risorse e alle competenze globali di Accenture.