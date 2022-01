Enzo Greco è direttore generale di Digital360 | ZeroUno

Dal 1 febbraio Enzo Greco è direttore generale di Digital360. Top manager di lunga esperienza, Greco rafforzerà la struttura manageriale di fronte agli ambiziosi obiettivi di crescita organica, di M&A e di espansione internazionale che il Gruppo si è posto per il prossimo futuro, con delega su risorse umane, amministrazione, acquisti, sistemi informativi e servizi generali.

Enzo Greco ha maturato un’importante carriera in grandi aziende, ricoprendo il ruolo di Direttore Generale, Chief Information Officer e responsabile della trasformazione digitale di rilevanti imprese nei settori della grande distribuzione organizzata, fashion, banche e tecnologia; ha affiancato importanti imprenditori nello sviluppo dell’innovazione e ha maturato esperienza nella gestione della complessità anche in realtà internazionali.

Precedentemente Direttore Generale Funzioni Centrali di Bennet, nella sua carriera è stato anche Group CIO di Prada, CIO di Esselunga e Amministratore con Deleghe di due società del mondo del Credito Cooperativo (BCC Sistemi Informatici e Sinergia). Grazie ad un percorso professionale dalla forte matrice tecnologica, nel suo DNA c’è il mondo dell’innovazione e della trasformazione digitale.

“Da sempre – ha dichiarato Raffaello Balocco, CEO di Digital360 – crediamo che siano le persone a fare la differenza; per questo abbiamo individuato e scelto un manager di grande esperienza con una forte assonanza culturale alla nostra, per garantire a Digital360 un’ulteriore, significativa capacità di crescita e di gestione della complessità. Il nuovo Direttore Generale avrà il compito di garantire una sempre maggiore efficacia ed efficienza dell’organizzazione e una migliore integrazione tra le società del Gruppo, grazie anche all’utilizzo avanzato delle piattaforme tecnologiche, che consentiranno una maggiore automazione dei processi interni”.

“Digital360 si trova in un’importante fase di crescita e di espansione anche internazionale – ha affermato Gabriele Faggioli, CEO di Digital360 – accelerata dalle grandi opportunità aperte dalla forte spinta alla digitalizzazione indotta del Covid19 e dalle risorse finanziarie connesse al recovery fund. In questo periodo molto complesso, caratterizzato da lock-down intermittenti e smart working forzato, molte imprese hanno scoperto l’importanza delle tecnologie digitali per posizionarsi meglio sul mercato e attrarre nuovi clienti (Martech e Salestech) e hanno optato per l’utilizzo di modelli di advisory da remoto, fortemente basati sulle tecnologie digitali (Consultech), tutti ambiti su cui è fondato il business di Digital360. L’esperienza di Greco potrà essere di aiuto sia per il controllo e la digitalizzazione dei processi interni, che per meglio comprendere i trend di mercato e supportare lo sviluppo di servizi sempre più di interesse per il mercato”.

“È un onore – ha detto Enzo Greco – entrare nella famiglia di Digital360, società della quale condivido profondamente i valori e la missione, sarà un vero piacere poter contribuire alla sua crescita in Italia e all’estero. Conosco da tanti anni le persone chiave di questa splendida iniziativa imprenditoriale e sono molto felice e orgoglioso di potermi unire alla squadra”.