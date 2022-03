Nel contesto della collaborazione, Kirey Group, come partner e provider, fornirà la propria esperienza di system integration e il proprio approccio tecnologico, sviluppato insieme alle principali realtà bancarie italiane, a Supernovae Labs che, a sua volta, aiuterà il Gruppo con la sua consulenza di business focalizzata sull’innovazione, per individuare nuovi ambiti specifici del mercato sui quali posizionarsi insieme.

Grazie a questo, le due aziende mirano a confermarsi come punti di riferimento significativi delle istituzioni finanziarie nel nostro Paese, promuovendo una sempre maggiore sperimentazione e sviluppo di progetti Fintech e fornendo risposte specifiche alle esigenze di innovazione tecnologica delle realtà del settore.

Uno degli ambiti specifici da cui partirà la collaborazione tra le due aziende riguarda proprio la gestione della relazione con i clienti da parte degli istituti finanziari.

Lo spostamento progressivo della clientela verso i canali digitali, come attestato da BAI (Bank Administration Institute), conferma che l’87% dei consumatori, a livello mondiale, è ormai familiarizzato ai servizi di digital banking, ed è intenzionato a continuare ad utilizzarli, anche una volta esaurita l’emergenza pandemica. Una tendenza che, per le banche tradizionali, ha comportato una pressione competitiva sempre maggiore e la necessità di ottimizzare la relazione con il cliente, partendo dai suoi bisogni e predisponendo una serie di attività che aggiungano valore nella relazione. L’innovazione, in tale contesto, ha un ruolo determinante nel creare nuovi percorsi relazionali personalizzati, in particolare con l’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Una seconda tematica di innovazione che vedrà fin dai primi mesi Kirey Group impegnata al fianco di Supernovae Labs riguarda il mondo dei dati e la loro valorizzazione. Gli istituti di credito detengono e generano giornalmente una mole di dati importante e la capacità di trasformare questi dati in informazioni rappresenterà la chiave per creare un reale vantaggio competitivo.

L’intelligenza artificiale e le future innovazioni messe in campo da Kirey Group e Supernovae Labs svolgeranno un ruolo fondamentale, permettendo alle aziende del mondo Finance di utilizzare i propri dati, sviluppandone anche il loro valore previsionale e, quindi, “leggere il potenziale” dei propri clienti, per esempio individuando tempestivamente i profili a rischio frode o, diversamente, quelli più redditizi ai quali offrire nuovi servizi.

“Supernovae Labs – ha spiegato Carlo Giugovaz CEO di Supernovae Labs – è nata come una piccola boutique di consulenza organizzativa, che a partire da anni di esperienza nel mondo bancario dei suoi fondatori e spinta da una profonda comprensione dal valore dell’open banking ha voluto focalizzarsi su piattaforme digitali in grado di aiutare a superare problemi e complessità. Cerchiamo start up sul mercato che sappiano indirizzare le esigenze delle istituzioni finanziarie e le aiutino a promuovere l’innovazione. La collaborazione con Kirey Group ci aiuterà a guardare ancora più in profondità a tali necessità e a proiettarci verso il futuro nello sviluppo di nuove soluzioni digitali.”

“Sono molto fiducioso – ha commentato Andrea Lazzarino, Sales Director di Kirey Group – dei traguardi che possiamo raggiungere con Supernovae Labs. Le nostre due realtà hanno una visione comune di cosa significa innovazione tecnologica digitale per il Finance. Le sinergie che potremo esplorare e sviluppare, sia in termini di competenze che di clienti, sono davvero molte. In questo modo, sapremo dare risposte tecnologiche concrete, promuovendo la sperimentazione su tematiche innovative che interessano al mondo bancario, come la promozione di un dialogo costante e personalizzato tra banca e clienti, la sicurezza informatica e la valorizzazione del dato. Le banche devono parlare a molteplicità di clienti e ciascuno ha un modo diverso di relazionarsi con la propria banca. Insieme a Supernovae Labs ci impegneremo a semplificare i processi e avvicinare ulteriormente le banche alla propria clientela. L’intelligenza artificiale, in questo ambito, aiuta le aziende a interloquire con ogni cliente in modo differenziato.”