Governance dell’IT spending: quali sfide e come vincerle | ZeroUno

Avere il quadro chiaro della Spesa IT ottimizzandola, ma non solo: oggi è fondamentale parlare del Valore dell’IT per la realizzazione della Strategia Aziendale.

Occorre un cambio di mindset: da costo a Valore dell’IT.

Per questo è necessario adottare un approccio diverso nella governance dell’IT Spending, che permetta di conoscere, monitorare, pianificare e ottimizzare i costi IT, eliminando i fogli di calcolo, le attività manuali e le incomprensioni che possono derivare da errori umani. L’obiettivo è di riuscire a comunicare meglio con gli stakeholders e condividere chiaramente i risultati ottenuti e le opportunità da cogliere.

La piattaforma APPTIO e il modello operativo del TBM (Technology Business Management) costituiscono l’unica proposta che permette all’IT di difendersi ed esprimere chiaramente il Valore dei propri investimenti.

In questo breve video troverai degli spunti e, se vorrai approfondire, c’è un intero Digital Talk da seguire per conoscere un po’ più in dettaglio il modello TBM, la piattaforma APPTIO e l’esperienza di Unicredit Services che dopo soli 8 mesi ha raccolto consistenti risultati.