Entusiasmo: la dote che fa la differenza in un CIO di successo

Per fare il CIO più che passione ci vuole entusiasmo. Non si tratta di due sinonimi, con il secondo non ci si chiude rispetto ai nuovi orizzonti ma si diventa un motore di innovazione aperto al confronto. Questo è l’approccio giusto per trasmettere e diffondere il valore del digitale all’interno di un’azienda dove non tutti sono pronti subito a percepirlo e accettarlo.

Giuseppe Carrella, Published Author per Aused, intervistato in occasione dei Digital360 Awards, evento organizzato insieme a CIOSummIT, spiega il valore dell’entusiasmo e perché è indispensabile per il CIO del futuro. Prepara la mente ad aprirsi e ad adattarsi alle circostanze anche più imprevedibili.