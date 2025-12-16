«Rimettere la “T” al centro dell’IT»: la visione di Enrico Andrini, CIO di Bonfiglioli

Per Enrico Andrini, CIO & Chief Digital Officer di Bonfiglioli, il mestiere dell’IT ha bisogno di un bagno di realtà: meno narrazioni astratte, più consapevolezza tecnica. Parla con schiettezza dei limiti del mito dell’ERP unico, dell’importanza dell’integrazione e del ruolo del cloud. Ma soprattutto mette al centro qualcosa che molti trascurano: l’esperienza digitale delle persone. Perché un’IT che funziona non è solo quella che integra, automatizza o migra, ma quella che semplifica la vita di chi lavora ogni giorno. E dove bisogna recuperare la “T” di Information Technology.