Per Enrico Andrini, CIO & Chief Digital Officer di Bonfiglioli, il mestiere dell’IT ha bisogno di un bagno di realtà: meno narrazioni astratte, più consapevolezza tecnica. Parla con schiettezza dei limiti del mito dell’ERP unico, dell’importanza dell’integrazione e del ruolo del cloud. Ma soprattutto mette al centro qualcosa che molti trascurano: l’esperienza digitale delle persone. Perché un’IT che funziona non è solo quella che integra, automatizza o migra, ma quella che semplifica la vita di chi lavora ogni giorno. E dove bisogna recuperare la “T” di Information Technology.
«Rimettere la “T” al centro dell’IT»: la visione di Enrico Andrini, CIO di Bonfiglioli
Meno slogan e più concretezza tecnica: Enrico Andrini, CIO e Chief Digital Officer di Bonfiglioli, racconta perché l’IT deve recuperare la “T” di Technology. Dal cloud come leva imprescindibile per le medie aziende alla sfida dell’integrazione applicativa, fino al tema della digital employee experience e allo shortage di competenze
