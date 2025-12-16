Case history Vendor Selection CIO & Innovation Analytics Cloud Computing Edge Computing Sostenibilità Industria 4.0 Intelligenza Artificiale Software TechTarget Resource Center

VITA DA CIO

«Rimettere la “T” al centro dell’IT»: la visione di Enrico Andrini, CIO di Bonfiglioli

Meno slogan e più concretezza tecnica: Enrico Andrini, CIO e Chief Digital Officer di Bonfiglioli, racconta perché l’IT deve recuperare la “T” di Technology. Dal cloud come leva imprescindibile per le medie aziende alla sfida dell’integrazione applicativa, fino al tema della digital employee experience e allo shortage di competenze 

Pubblicato il 16 dic 2025
Vincenzo Zaglio

Direttore ZeroUno

Enrico Andrini, CIO e Chief Digital Officer di Bonfiglioli
Per Enrico Andrini, CIO & Chief Digital Officer di Bonfiglioli, il mestiere dell’IT ha bisogno di un bagno di realtà: meno narrazioni astratte, più consapevolezza tecnica. Parla con schiettezza dei limiti del mito dell’ERP unico, dell’importanza dell’integrazione e del ruolo del cloud. Ma soprattutto mette al centro qualcosa che molti trascurano: l’esperienza digitale delle persone. Perché un’IT che funziona non è solo quella che integra, automatizza o migra, ma quella che semplifica la vita di chi lavora ogni giorno. E dove bisogna recuperare la “T” di Information Technology.

Vincenzo Zaglio
Direttore ZeroUno
Giornalista e ingegnere, ho iniziato a seguire i temi dell’ICT dal 1991, occupandomi sia degli aspetti tecnologici che di business per comprendere l’impatto dell’innovazione digitale nelle imprese. Sempre in bilico fra creatività e razionalità, sono attualmente Direttore di ZeroUno
