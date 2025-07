Bonfiglioli, il cloud al centro della strategia IT con SAP S/4HANA

Il Gruppo Bonfiglioli, attivo nella progettazione e produzione di motoriduttori, motori elettrici e soluzioni per l’automazione industriale, ha completato la migrazione alla piattaforma SAP S/4HANA Cloud attraverso il programma RISE with SAP.

Fondata nel 1956 a Bologna, l’azienda opera in 80 Paesi con 23 sedi commerciali e 17 stabilimenti produttivi, servendo mercati complessi come l’industria, la mobilità e le energie rinnovabili. Il passaggio al cloud rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di digitalizzazione del Gruppo, che punta a coniugare innovazione tecnologica e ottimizzazione operativa.

Obiettivo principale: liberare risorse IT e ridurre il TCO

Bonfiglioli ha avviato il progetto di migrazione nel marzo 2024, completandolo a gennaio 2025 in tutte le sedi del Gruppo. L’obiettivo principale era liberare risorse IT da attività infrastrutturali per focalizzarle su progetti a maggior valore aggiunto. La nuova piattaforma è gestita da SAP e ospitata su cloud Amazon Web Services, permettendo all’azienda di beneficiare di prestazioni avanzate e aggiornamenti costanti.

“Abbiamo deciso di sposare una nuova filosofia di gestione della piattaforma SAP, da software amministrato dall’azienda a una piattaforma utilizzata in modalità di subscription”, ha dichiarato Enrico Andrini, CIO di Bonfiglioli. “Non aveva più senso ritardare il passaggio a SAP S/4HANA Cloud, una tecnologia moderna, in costante aggiornamento e al passo con le evoluzioni tecnologiche, sempre più rapide. Inoltre, con la nuova soluzione riduciamo il total cost of ownership in termini gestionali e non abbiamo più in carico la responsabilità delle prestazioni del software SAP, ricadendo quest’ultima sul vendor stesso”.

Partner tecnologico del progetto è stata Avvale, che ha messo a disposizione un team multidisciplinare per accompagnare l’azienda lungo l’intero percorso: dall’assessment iniziale al go-live. La sinergia tra Avvale, SAP e AWS ha garantito una transizione fluida, mantenendo la continuità operativa e creando le condizioni per un ecosistema digitale scalabile e resiliente.

Enrico Andrini, CIO Bonfiglioli

I prossimi step: SAP Digital Manufacturing e intelligenza artificiale

Guardando al futuro, Bonfiglioli prevede di potenziare ulteriormente il proprio ecosistema digitale con l’adozione della soluzione SAP Digital Manufacturing. Il rollout inizierà nel plant di Bologna entro il primo trimestre del 2026 per poi essere esteso a tutti gli stabilimenti a livello globale. L’obiettivo è armonizzare i processi produttivi, migliorare l’efficienza operativa e la qualità, e sfruttare al meglio le funzionalità di analisi in tempo reale.

“Anche se al momento siamo in fase prematura, stiamo comunque prendendo in considerazione l’introduzione di Joule, il Copilot di AI generativa di SAP. Capiremo insieme a SAP quale tra gli oltre 130 use case già disponibili adottare per gestire i nostri specifici scenari di produzione e supply chain in modo intelligente e migliorare la produttività”, spiega Andrini.

Parallelamente, Bonfiglioli sta valutando l’attivazione di moduli avanzati come SAP Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS) per la pianificazione dettagliata della produzione e SAP Extended Warehouse Management per la gestione dei magazzini su larga scala. Entrambe le soluzioni sono pensate per integrare la supply chain con il sistema gestionale in modo fluido e in tempo reale, sfruttando le nuove interfacce SAP Fiori per una user experience migliorata, anche per le nuove generazioni di operatori.