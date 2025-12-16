AI e sistemi legacy, come Generali affronta il debito tecnico

L’intelligenza artificiale è senza dubbio al centro di quasi tutti i dibattiti sull’innovazione a ogni livello, dagli sviluppatori ai CEO. Tuttavia, ciò che molte organizzazioni stanno scoprendo, man mano che entrano nel mondo della Generative AI, è che questa è utile solo quanto lo sono i dati e l’infrastruttura che la supportano. Decenni di adozione tecnologica significano decenni di sistemi con dati critici che però non sono archiviati in ambienti real-time e AI-ready, e adeguare sistemi ormai obsoleti sembra poco fattibile.