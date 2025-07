Agile vs Dora: integrazione possibile o missione impossibile?

Con l’entrata in vigore del regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), molte aziende si trovano a dover conciliare l’approccio Agile con nuovi vincoli strutturali e organizzativi. È possibile applicare i principi dell’Agile in ambienti normati? O si tratta di due visioni inconciliabili? In questo podcast, Vincenzo Zaglio, direttore di ZeroUno, ne parla con:

Fausto Gentili , Global Technologies – Global IT Infrastructure/Operations & Client Support Senior Director di Crif,

, Global Technologies – Global IT Infrastructure/Operations & Client Support Senior Director di Crif, Stefano Mainetti , Executive Chairman di Adesso.it

, Executive Chairman di Adesso.it Massimo Ficagna, Board Member di Adesso.it

Un confronto aperto tra chi vive l’Agile nel day-by-day, chi lo interpreta come leva strategica anche in contesti regolamentati e chi propone pratiche concrete per applicarlo in modo efficace.