Compliance e agilità: un connubio possibile?

Nell’arena dinamica e in rapida trasformazione dello sviluppo digitale, una questione cruciale emerge con sempre maggiore rilevanza: come conciliare l’imperativo di agilità e velocità, incarnato dalle metodologie Agile e DevOps, con la necessità stringente di aderenza alle normative di compliance, in un contesto regolatorio sempre più complesso e variegato?

Spesso, ad una prima analisi, la compliance viene percepita come un freno inevitabile all’innovazione, un ostacolo alla fluidità e alla rapidità di rilascio che costituiscono i pilastri degli approcci moderni allo sviluppo software. Per contro, l’agilità è talvolta erroneamente percepita come sinonimo di anarchia, mancanza di struttura e scarsa attenzione ai vincoli, contribuendo a una visione distorta delle sue reali potenzialità.

Tuttavia, è fondamentale superare questa visione distorta e polarizzata e riconoscere come l’integrazione tra agilità e compliance non solo sia fattibile, ma rappresenti un elemento distintivo per la creazione di prodotti digitali di successo e per l’ottimizzazione dei processi aziendali.

Un approccio lungimirante, che consideri la compliance come un principio guida fin dalle prime fasi del ciclo di vita del prodotto, si traduce in benefici tangibili: prodotti intrinsecamente più sicuri, più affidabili e conformi alle normative vigenti, con una conseguente riduzione dei rischi legali, finanziari e reputazionali a lungo termine. Parallelamente, l’adozione di strategie innovative per integrare la gestione della compliance all’interno dei flussi di lavoro Agile e delle pipeline DevOps non solo garantisce la conformità, ma apporta anche efficienza, trasparenza e tracciabilità all’intero processo di sviluppo.

Costruire sinergie: i pilastri fondamentali per un ecosistema digitale e resiliente

Per armonizzare agilità e compliance, è opportuno adottare una serie di principi e pratiche integrate elencati nel seguito.

Comunicazione e collaborazione fluida, nel rispetto di ruoli e responsabilità

Un ambiente di lavoro in cui la comunicazione è aperta e la collaborazione è incentivata è essenziale per una gestione efficace della compliance. Facilitare la collaborazione tra i responsabili di business, i team di sviluppo, le operations, la security e la compliance, pur mantenendo tali ruoli e la separazione delle accountability (in quanto le responsabilità sono condivise), promuove una comprensione reciproca delle esigenze e dei vincoli di ciascuna area.

L’adozione di pratiche come sessioni di co-design e peer review che includano aspetti di conformità e la creazione di canali di comunicazione dedicati facilitano l’identificazione precoce delle esigenze e dei vincoli da rispettare e la risoluzione rapida di potenziali problemi di conformità. Quando tutti i membri del team comprendono l’importanza della compliance e si sentono responsabili nel garantirla, si crea una cultura aziendale orientata alla qualità e all’aderenza normativa.

Il concetto di “Shift left”

L’approccio “Shift Left” rappresenta un cambiamento culturale fondamentale. Invece di relegare i controlli di compliance alle fasi finali del ciclo di sviluppo, quando le modifiche possono risultare costose e complesse, è cruciale coinvolgere attivamente gli esperti di compliance fin dalle fasi iniziali di ideazione e progettazione.

La loro partecipazione nella definizione dei requisiti, nell’analisi dei rischi e nella scelta delle architetture software garantisce che la conformità sia considerata un elemento intrinseco della qualità e della sicurezza del prodotto fin dalla sua nascita.

Questo approccio proattivo non solo previene potenziali problematiche future, evitando costosi rework e ritardi, ma promuove anche una maggiore consapevolezza e responsabilità in materia di compliance all’interno del team di sviluppo del prodotto. Inoltre, il carattere iterativo dell’approccio Agile consente di apprendere progressivamente dai risultati ottenuti e di adattare le decisioni in modo incrementale e informato, favorendo un’integrazione continua della compliance fin dalle fasi iniziali e correggendo il più presto possibile eventuali non conformità.

Automazione intelligente per una conformità continua e non intrusiva

L’implementazione di test automatizzati, come ad esempio test di sicurezza, analisi di vulnerabilità e verifiche di aderenza a standard normativi, direttamente all’interno delle pipeline di Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD), consente di identificare e risolvere tempestivamente eventuali non conformità. Allo stesso modo, l’adozione di pratiche di Infrastructure as Code (IaC) permette di definire e gestire l’infrastruttura IT in modo automatizzato e conforme alle policy aziendali e alle normative esterne.

Questa automazione non solo riduce il rischio di errori umani e regressioni del software, ma libera anche i team di sviluppo da compiti ripetitivi e manuali, consentendo loro di concentrarsi sull’innovazione e sulla creazione di valore. Il beneficio è tanto maggiore quanto più il prodotto che si sta realizzando è innovativo e richiede pertanto cicli frequenti di evoluzione, rilascio e sperimentazione sul campo, per raccogliere feedback in un percorso di miglioramento continuo.

L’importanza del “Compliance as code”

Invece di affidarsi esclusivamente a documentazione statica e controlli manuali, anche una parte dei requisiti di conformità può essere definita in un formato verificabile in modo automatico, tracciabile e versionabile. Questo può includere la definizione di policy di sicurezza, la creazione di template di infrastruttura conformi o l’implementazione di regole di validazione automatizzate.

Integrare questi artefatti direttamente nel processo di sviluppo, nelle pipeline CI/CD e nelle verifiche automatiche sia pre che post rilascio in produzione garantisce che la conformità sia applicata in modo coerente e verificabile in ogni fase del ciclo di vita del software. Nelle stesse pipeline di CI/CD possono essere definiti dei gate di approvazione, che possono essere superati solo qualora tutte le verifiche abbiano esito positivo.

Eventuali eccezioni, ad esempio per situazioni di emergenza, possono essere soggette a specifica approvazione da parte di ruoli dotati dei necessari poteri e comunque vengono automaticamente tracciate al fine di gestire eventuali non conformità e apportare le opportune azioni migliorative.

Tutto ciò semplifica notevolmente i processi di audit, riduce l’effort per assicurare la reale compliance e, opportunamente illustrato, permette anche di fornire un riscontro più affidabile, dettagliato e dimostrabile verso i soggetti esterni incaricati di attuare le verifiche indipendenti di conformità.

Formazione e sensibilizzazione continua

La consapevolezza e la comprensione dell’importanza della compliance da parte di tutti i membri del team sono fondamentali per creare una cultura aziendale orientata alla responsabilità e all’aderenza normativa. Il coinvolgimento e la collaborazione, uniti a programmi di formazione continua, workshop e sessioni di sensibilizzazione sulle normative pertinenti e sulle policy aziendali, aiutano a garantire che tutti comprendano il proprio ruolo nel mantenimento della conformità.

Quando la compliance non è percepita come un onere esterno e un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi, ma come una responsabilità condivisa e un elemento integrante della qualità del prodotto, si crea un ambiente di lavoro più consapevole e proattivo.

Il ruolo dell’AI a supporto dell’agilità e della compliance

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi di sviluppo e controllo consente oggi di supportare in modo concreto e operativo l’integrazione tra agilità e compliance.

Alcuni strumenti basati su AI possono, ad esempio, facilitare la predisposizione delle automazioni necessarie a garantire la conformità, suggerendo script, configurazioni o regole di validazione sulla base di pattern predefiniti o contesti simili.

Inoltre, l’AI può semplificare e accelerare la redazione della documentazione di supporto, generando automaticamente report strutturati che raccolgono l’esito dei test automatici eseguiti nelle pipeline CI/CD.

È anche possibile sfruttare l’AI per suggerire o completare parti dei test automatici, in particolare nelle sezioni relative alla verifica di requisiti normativi o di sicurezza. In questo modo, l’AI diventa un abilitatore chiave per una gestione della compliance più efficiente, meno onerosa e pienamente integrata nei flussi agili di sviluppo.

Un futuro di armonia tra velocità e garanzia per costruire prodotti più resilienti

In conclusione, l’integrazione efficace della compliance all’interno degli approcci Agile e DevOps non rappresenta un compromesso tra velocità e garanzia, ma piuttosto un’evoluzione naturale verso la creazione di prodotti digitali migliori, più resilienti e in grado di operare con successo in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione. Adottare questi principi e queste pratiche non solo garantisce la conformità alle normative vigenti, ma rafforza anche la fiducia dei clienti, protegge la reputazione aziendale e promuove la sostenibilità del business a lungo termine. Così agendo, si persegue una compliance reale e sostanziale, non meramente formale o documentale, trasformandola in un asset strategico invece che un semplice adempimento burocratico.