I WMS avanzati: come massimizzare l’efficienza operativa nell’era dell’automazione 

I WMS negli ultimi anni hanno compiuto un’evoluzione significativa: da semplici strumenti per il controllo delle scorte oggi sono diventati sofisticati sistemi a livello informativo e organizzativo. Questa trasformazione ha reso il magazzino un nodo strategico per il coordinamento dei flussi di tutta la supply chain.

Oggi il magazzino è un ambiente moderno, totalmente cablato, interconnesso, automatizzato ed efficiente, che estende il proprio raggio d’azione lungo tutta la filiera, svolgendo funzioni che comprendono le attività di kitting e di fitting (personalizzazione dei prodotti), la spedizione e l’handling, includendo anche aspetti della relazione col cliente finale associati all’assistenza post-vendita e alle riparazioni.

La capacità di un WMS di integrarsi con vari sistemi aziendali, quali ERP, il Customer Relationship Management (CRM), il Transportation Management Systems (TMS) e i sistemi di Supply Chain Management (SCM), ha permesso di orchestrare senza soluzione di continuità flussi di materiali, dati, prodotti, persone e processi in maniera più efficace e sostenibile.

Integrazione del WMS con altre tecnologie aziendali

L’integrazione del WMS con i sistemi aziendali core e un cluster di tecnologie avanzate trasforma l’immaginario di una logistica caratterizzata dall’iconografia del magazzino polveroso. In realtà i magazzini da sempre sono un laboratorio a cielo aperto dell’innovazione tecnologica più avanzata. L’applicazione di una sensoristica sempre più evoluta e tecnologie di codifica diversificate (dai codici mono e bidimensionali ai tag RFID) hanno reso i magazzini pionieri nell’uso dell’Internet of Things (IoT).

Con l’evoluzione del Warehouse Management, sono state implementate progressivamente soluzioni sofisticate come la computer vision e la realtà aumentata, che hanno massimizzato la tracciabilità e rintracciabilità degli item, perfezionando la tracciabilità e la rintracciabilità informativa. L’integrazione con i sistemi di automazione è un’altra caratteristica fondamentale dei WMS di nuova generazione. Questi sistemi possono comunicare in tempo reale con robot di picking, sistemi di smistamento automatizzati e veicoli a guida autonoma (AGV), orchestrando un flusso di lavoro fluido e coordinato tra uomini e macchine. Questa integrazione non solo aumenta la produttività, ma riduce anche gli errori umani e migliora la sicurezza sul lavoro.

L’ulteriore integrazione del WMS con tecnologie emergenti come i Digital Twin, la robotica e gli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale (AI) in ogni sua forma sta rivoluzionando ogni aspetto operativo della logistica di magazzino.

Il ruolo strategico della sostenibilità

La sostenibilità è un altro aspetto importante per una gestione moderna del magazzino. Sistemi avanzati di stoccaggio, prelievo e confezionamento (come traslo, veicoli autonomi, cobot, nastri trasportatori automatizzati, cassette e pallet intelligenti …) permettono di ottimizzare l’uso dello spazio, ridurre perdite e sprechi, minimizzare il consumo energetico. Ad esempio, l’illuminazione intelligente si adatta dinamicamente all’attività del magazzino, mentre algoritmi sofisticati riducono i movimenti inutili di macchinari e mezzi abbattendo l’impronta carbonica.

Nuovi materiali (dai green Tag al packaging sostenibile) azionano dinamiche rispettose dell’ambiente. I WMS di nuova generazione sono potenziati da algoritmi che ottimizzano sia le scorte, i carichi e gli iter di spedizione. Il che significa che la sostenibilità non è solo una scelta etica virtuosa, ma anche un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alle pratiche aziendali responsabili.

Il contributo dell’AI ai WMS di nuova generazione

I WMS di nuova generazione, potenziati dall’Intelligenza Artificiale e dal cloud, non solo ottimizzano la gestione operativa, ma fungono anche da catalizzatori per una trasformazione digitale data driven. L’uso dell’AI e della Generative AI consente al WMS di analizzare in tempo reale enormi quantità di dati, prevedendo tendenze della domanda e ottimizzando la pianificazione delle risorse. Questa capacità predittiva e prescrittiva perfeziona le metodologie di pianificazione permettendo di gestire in modo efficace i picchi di domanda, riducendo colli di bottiglia e migliorando i tempi di evasione degli ordini.

Uno studio di Infor ha rivelato che l’implementazione di queste funzionalità avanzate ha permesso ad alcune aziende di eliminare completamente il terzo turno di lavoro, ottenendo significativi risparmi sui costi operativi. Il passaggio dall’automation all’augmentation delle tecnologie AI rafforza le capacità del WMS. Secondo Statista, il mercato dell’automazione del magazzino supererà i 30 miliardi di dollari entro il 2026, sottolineando la rapida adozione di queste tecnologie avanzate.

I vantaggi di un WMS avanzato e in cloud

L’adozione di un WMS avanzato e basato su cloud offre numerosi vantaggi alle aziende. Uno dei principali benefici è la scalabilità e la flessibilità che solo le soluzioni cloud sono in grado di garantire. Le aziende possono facilmente adattare la capacità del sistema in base alle fluttuazioni della domanda, evitando ingenti investimenti in infrastrutture IT on-premise.

Secondo un’analisi di Gartner, l’adozione di soluzioni WMS cloud può ridurre i costi IT fino al 30% rispetto alle implementazioni tradizionali. L’accesso ai dati in tempo reale da qualsiasi luogo migliora visibilità e controllo delle operazioni, permettendo decisioni più rapide e informate. La sicurezza e l’affidabilità sono altri punti di forza dei WMS in cloud, con fornitori che offrono competenze avanzate, garantendo una protezione dei dati e una continuità operativa assolutamente superiori rispetto a quanto potrebbero fare le aziende con le risorse interne.

Sfide nell’implementazione di un WMS

Molte aziende hanno adottato da diversi anni un WMS. Il problema è che le soluzioni più datate faticano a comunicare con i più recenti strumenti di automazione e a interfacciarsi con un’evolutiva dello sviluppo che richiede una revisione dei codici rilevante. Gestire le integrazioni con i sistemi legacy esistenti è una delle principali difficoltà: molte aziende devono gestire una complessa rete di applicazioni e database progettando interfacce che garantiscano un’integrazione senza frizioni, il che può richiedere tempo e risorse significative, oltre a potenziali interruzioni operative.

Inoltre, la digitalizzazione e la globalizzazione progressiva rendono le filiere interconnesse da cui l’urgenza di standardizzare, razionalizzare e centralizzare la governance in ottica multi-country, ovvero multilingua, multivaluta e nel rispetto delle varie normative che afferiscono ai vari Paesi. In ottica cloud, la conformità e la sovranità del cloud e dei dati, infatti, impattano notevolmente sulle filiere. Le aziende devono assicurarsi che il fornitore del WMS cloud adotti misure di sicurezza robuste e sia conforme alle normative sulla protezione dei dati, come il GDPR in Europa.

Anche la gestione del cambiamento è sfidante. L’introduzione di un nuovo sistema può incontrare resistenze da parte del personale abituato ai processi consolidati. È essenziale implementare programmi di formazione efficaci e coinvolgere attivamente i dipendenti nel processo di transizione per garantirne un’adozione diffusa e sfruttare appieno le nuove funzionalità.

Strategie di implementazione: come scegliere e adottare il WMS ideale

La scelta e l’adozione del WMS ideale richiedono una strategia ben ponderata e un approccio metodico. Il primo passo fondamentale è una valutazione approfondita delle esigenze specifiche dell’organizzazione. Anche perché è sempre più difficile intercettare i rischi di interruzione causati da instabilità geopolitiche e fiscali, disastri naturali e cyber attacchi. Questo processo dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate, dai manager operativi ai responsabili IT.

Oltre a identificare chiaramente i requisiti funzionali di un WMS, bisogna considerare un risk management allineato all’organizzazione e gli obiettivi non solo a breve termine ma anche a lungo termine. Secondo uno studio condotto da Infor, i requisiti vaghi e confusi sono il motivo principale per cui le implementazioni vanno male o falliscono. È quindi importante dedicare tempo sufficiente a questa fase di analisi per evitare costosi errori in seguito.

L’importanza di scegliere il partner giusto

Una volta definiti i requisiti, è essenziale condurre una ricerca di mercato approfondita per identificare i fornitori di WMS che meglio si adattano alle esigenze specifiche dell’azienda. Questo processo dovrebbe includere una valutazione delle funzionalità offerte, della scalabilità del sistema, della compatibilità con l’infrastruttura IT esistente e della roadmap di sviluppo del fornitore.

È importante anche considerare l’esperienza del fornitore nel proprio settore specifico, poiché un WMS di nuova generazione e progettato per offrire funzionalità specializzate per ogni tipo di industria. La valutazione dovrebbe anche tenere conto del modello di implementazione preferito: on-premise, cloud o ibrido. Ciascuna opzione ha i suoi vantaggi e svantaggi in termini di costi, flessibilità e controllo, e la scelta dovrebbe allinearsi con la strategia IT complessiva dell’azienda.

Definire la road map dalla pianificazione all’implementazione

Una volta selezionato il WMS ideale, la fase di pianificazione dell’implementazione dovrebbe includere una timeline dettagliata, l’allocazione delle risorse necessarie e un piano di gestione del cambiamento. È fondamentale adottare un approccio graduale, iniziando con un pilota su scala ridotta prima di procedere con il roll-out finale. Questo permette di identificare e risolvere eventuali problemi prima che impattino l’intera operazione.

La formazione del personale è un altro aspetto critico per il successo dell’implementazione. Un programma di training completo dovrebbe essere sviluppato per garantire che tutti gli utenti siano in grado di sfruttare appieno le funzionalità del nuovo sistema.

Infor WMS in cloud al servizio della logistica moderna

Infor WMS è una piattaforma avanzata per la gestione del magazzino, che si distingue per la sua architettura cloud-native. Supportata da Amazon Web Services (AWS), questa soluzione offre scalabilità e flessibilità, permettendo alle aziende di gestire la domanda senza investimenti pesanti in infrastrutture IT.

Il sistema si integra in modo facile e intuitivo con tutte le altre soluzioni aziendali, migliorando la visibilità e il controllo lungo la supply chain. Tra i vari servizi di supporto a corollario, Infor per le aziende con processi legacy, propone un’implementazione flessibile con il Rapid Jumpstart Package, che assicura una transizione rapida ed efficace.

“Un elemento chiave di Infor WMS è l’uso combinato di tecnologie AI e ML per ottimizzare l’inventario, i percorsi di prelievo e l’allocazione delle risorse – spiega Marco Anguillesi, Regional Marketing Leader Italy & Spain di Infor -. Le funzionalità di slotting dinamico analizzano dati storici per ottimizzare la disposizione delle merci e migliorare l’efficienza. Le capacità predittive aiutano a gestire la domanda e le scorte in modo più efficace. L’intelligenza della programmazione facilita l’integrazione con tecnologie automatizzate come robot e sistemi di smistamento, permettendo una gestione coordinata delle operazioni. Il sistema è flessibile e configurabile, supportando diversi modelli operativi, e-commerce incluso. La piattaforma offre visibilità in tempo reale con dashboard e report personalizzabili, e utilizza la realtà aumentata per migliorare l’efficienza nel prelievo e nella formazione dei dipendenti”.

La soluzione è nativamente progettata per promuovere la sostenibilità attraverso l’ottimizzazione degli spazi, la riduzione degli sprechi, la razionalizzazione dei consumi e dei trasporti, la massimizzazione del binomio Safety e Security degli ambienti di magazzino.