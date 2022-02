Simulazione e progettazione: presentato Altair PollEx per Altium | ZeroUno

Altair ha presentato PollEx per Altium, il software per la progettazione di sistemi elettronici (ESD) che consente ai progettisti di circuiti stampati (PCB) di prevedere e massimizzare le prestazioni complessive dei PCB e di verificarne la fattibilità.

Attivo nella fornitura di tecnologia per la simulazione, l’High performance computing (HPC) e l’intelligenza artificiale, Altair mette a disposizione degli utenti di Altium questa edizione speciale progettata supportare molteplici software di progettazione elettrica (ECAD) il primo dei quali è Altium Designer, come già annunciato in occasione del AltiumLive.

Altair PollEx per Altium renderà la simulazione e le funzionalità di verifica del progetto totalmente accessibili per gli utenti di Altium Designer.

“La potenza di Altair PollEx – ha dichiarato Stephanie Buckner, Chief Operating Officer di Altair – si manifesta nell’ampia offerta best-in-class per le simulazioni PCB (integrità del segnale, integrità di potenza, termico), oltre che nella capacità di verifica in termini di fattibilità (DFM), elettronica (DFE) e assemblaggio (DFA) in fase di progettazione. Siamo entusiasti di rendere questa sofisticata tecnologia ampiamente accessibile, contribuendo ad accelerare le fasi di progettazione e agevolandone l’innovazione”.

“Siamo entusiasti che Altair si sia unita all’ecosistema di partner Nexar di Altium, e siamo lieti che questa edizione di Altair Pollex sia messa a disposizione dei progettisti di Altium Designer senza costi aggiuntivi per i nostri utenti” ha commentato Ted Pawela, Chief Ecosystem Officer e responsabile della Business Unit Nexar di Altium.