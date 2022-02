Franco Vercelli è il nuovo CEO di Altea IN | ZeroUno

Franco Vercelli, da inizio di quest’anno, è subentrato alla guida di Altea IN a Enza Fumarola, che ha ricoperto il ruolo di CEO della società negli ultimi due anni.

Vercelli ha assunto la carica di Chief Executive Officer di Altea IN, la main company di Altea Federation con focus sulle soluzioni applicative, consulenza e tecnologie Infor e TeamSystem.

Vercelli, 53 anni, è al fianco di Andrea Ruscica, President e Strategy Lead di Altea Federation, dalla nascita del Gruppo ed è stato il primo CEO di Altea IN. Negli anni ha seguito lo sviluppo e la crescita di diverse Business Unit di Altea, oggi aziende indipendenti che compongono il perimetro di Altea Federation.

Altea IN, fondata nel 2014, 250 dipendenti con una crescita di fatturato del 20% nel 2021 rispetto all’anno precedente, è un partner strategico per migliorare le performance, innovare e velocizzare i processi interni e sviluppare nuovi modelli di business, guidando le aziende nel percorso di trasformazione digitale e business evolution.

Propone soluzioni realizzate su piattaforma Infor ed è uno dei principali partner di TeamSystem per l’offerta ERP, in particolare in ambito HR e Industy 4.0.

“Il percorso di crescita di Altea IN – ha commentato Franco Vercelli, CEO di Altea IN – passa attraverso l’implementazione delle soluzioni Infor CloudSuite dedicate ad alcuni settori verticali di mercato, quali l’Automotive, il Machinery e il Discrete Manufacturing. Un approccio che consente una perfetta aderenza funzionale e di processo, garantisce maggiore sicurezza e flessibilità di gestione dei sistemi, oltre a una riduzione dei costi. Rimane strategica la collaborazione con TeamSystem che si è andata rafforzando negli ultimi tre anni e che intendiamo consolidare nel corso del 2022 per soddisfare anche le esigenze delle piccole imprese”.

Fumarola rimane all’interno del Gruppo guidato da Andrea Ruscica con il compito di sviluppare il settore Public e delle Utility per la company I-am.

I-am, società direttamente controllata da Altea IN, si occupa di grandi infrastrutture e tecnologie per il monitoraggio delle strutture e a partire da gennaio 2022 ha, a sua volta, ampliato l’offering a seguito della cessione del ramo di azienda di Altea IN che si occupa di Enterprise Asset Management, divenendo focal point di Altea Federation in questo ambito. Il passaggio avviene a seguito della vendita del business globale di Infor EAM a Hexagon nel 2021.