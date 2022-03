HP, in collaborazione con ArborXR (azienda attiva nel settore della gestione dei dispositivi AR/VR), ha presentato una nuova soluzione SaaS che pensata per semplificare l’implementazione e la gestione della VR aziendale su larga scala.

Questa collaborazione strategica consente ad HP di avvalersi di tecnologie AR/VR all’avanguardia per supportare le aziende a scalare senza soluzione di continuità l’implementazione di XR, in combinazione con il supporto globale e l’expertise di HP, durante l’esecuzione sull’infrastruttura HP Horizon secure cloud.

HP annuncia inoltre il supporto per HP ExtendXR grazie alla stretta collaborazione con HTC e Pico Interactive, che forniscono entrambe soluzioni StandaloneVR, tutte alimentate da piattaforme Snapdragon XR.

HP ExtendXR presenta le seguenti funzionalità, ulteriori aggiornamenti sono previsti con cadenza mensile.

In particolare, sono offerti: set-up e raggruppamento dei dispositivi VR semplificato, una console browser single-pane-of-glass semplice da usare e gestire per la distribuzione di applicazioni VR e l’aggiornamento degli headset, consentendo la gestione del supporto da telefono, tablet o PC, sempre e ovunque; controllo e miglioramento dell’esperienza degli headset VR per gli utenti finali aziendali, incluso il supporto per la modalità Kiosk e il launcher di applicazioni personalizzabili ExtendXR Home di HP; supporto per la condivisione di contenuti tra agenzie e aziende per MSP, System Integrator, sviluppatori di contenuti e partner a valore aggiunto che operano a stretto contatto con clienti di medie e grandi dimensioni.