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Data Minimization: la strategia di difesa più sottovalutata nella cybersecurity enterprise

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Raccogliere meno dati non è solo un obbligo normativo ma anche uno degli approcci più efficaci per ridurre la superficie d’attacco, abbattere i costi di storage e semplificare la compliance. Tutto quello che CIO e CISO devono sapere sulla minimizzazione dei dati. Una guida in pillole

Pubblicato il 24 giu 2026
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Nel dibattito sulla cybersecurity enterprise, si parla quasi sempre di prevenzione tramite firewall, SIEM (Security Information and Event Management), sistemi EDR (Endpoint Detection and Response)… Eppure, una delle leve più efficaci per ridurre l’impatto di una violazione non ha nulla a che fare con la tecnologia di difesa perimetrale. Ha a che fare con i dati stessi o, meglio, con quanti ne conserviamo.

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Annalisa Casali
Annalisa Casali
Giornalista professionista, da oltre trent’anni scrive di innovazione del business in chiave digitale ma senza tradire il suo “primo amore”, il marketing. Curiosa per natura, cerca di spiegare le tecnologie e i tech trend con un linguaggio semplice.
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