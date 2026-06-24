Nel dibattito sulla cybersecurity enterprise, si parla quasi sempre di prevenzione tramite firewall, SIEM (Security Information and Event Management), sistemi EDR (Endpoint Detection and Response)… Eppure, una delle leve più efficaci per ridurre l’impatto di una violazione non ha nulla a che fare con la tecnologia di difesa perimetrale. Ha a che fare con i dati stessi o, meglio, con quanti ne conserviamo.
How-to
Data Minimization: la strategia di difesa più sottovalutata nella cybersecurity enterprise
Raccogliere meno dati non è solo un obbligo normativo ma anche uno degli approcci più efficaci per ridurre la superficie d’attacco, abbattere i costi di storage e semplificare la compliance. Tutto quello che CIO e CISO devono sapere sulla minimizzazione dei dati. Una guida in pillole
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